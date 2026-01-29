CANAL RCN
Colombia Video

Corte Constitucional suspende decreto de Emergencia Económica con votación de 6 a favor y 2 en contra

La discusión se tornó aún más compleja tras la salida del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte, de la deliberación sobre el decreto.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
05:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Corte Constitucional decidió este jueves suspender de manera provisional el Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional había declarado el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país.

La decisión, que respalda la ponencia del magistrado Carlos Camargo, fue adoptada con seis votos a favor y dos en contra, en medio de un debate marcado por la tensión y la salida del presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, de la deliberación.

La Corte era la encargada de definir si la medida se ajustaba a la Constitución, en un contexto de fuertes críticas de gobernadores, gremios y ciudadanos que advertían que la emergencia los estaba “ahogando” con impuestos y que podía ser inconstitucional.

¿Qué pasó dentro de la Corte que ahora tiene en vilo la Emergencia Económica?
RELACIONADO

¿Qué pasó dentro de la Corte que ahora tiene en vilo la Emergencia Económica?

Con este fallo, el alto tribunal marca un punto de quiebre en el manejo de la crisis económica, dejando en suspenso la estrategia del Ejecutivo y abriendo un nuevo escenario político y jurídico.

¿Cuáles son las medidas que quedan sin efecto tras la suspensión del decreto de Emergencia Económica?

Con la suspensión del decreto de emergencia económica, quedan sin efecto inmediato los cobros adicionales a las bebidas alcohólicas y al tabaco, así como el aumento del impuesto al patrimonio y el gravamen a las compras por internet superiores a 50 dólares.

Magistrada Paola Meneses se declara impedida para discutir decreto sobre nuevos impuestos por la emergencia económica
RELACIONADO

Magistrada Paola Meneses se declara impedida para discutir decreto sobre nuevos impuestos por la emergencia económica

También se detiene la sobretasa de renta al sector financiero y el impuesto del 2,5 por ciento sobre las utilidades de las empresas generadoras de energía, medidas que habían sido cuestionadas por su impacto en distintos sectores productivos y en los consumidores.

Reclamos de gobernadores y alcaldes

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) había solicitado el pasado 15 de enero la suspensión del decreto, argumentando que las motivaciones del Ejecutivo no cumplían con los requisitos constitucionales para activar un estado de excepción.

“No resulta constitucionalmente admisible que el Ejecutivo aplique este tipo de mecanismos excepcionales ante situaciones ordinarias o estructurales”, señaló en su carta Andrés Santamaría Garrido, director de la organización.

Argumentos del Gobierno

El Ministerio de Hacienda había defendido ante la Corte la legalidad del decreto, señalando que una suspensión provisional sería “improcedente” y sin precedentes en más de tres décadas de funcionamiento del tribunal.

Según la cartera, hacerlo implicaría “una modificación sustancial del alcance del control constitucional” y contradeciría decisiones previas como la Sentencia C-179 de 1994.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Magistrada confirma acusación formal contra Carlos Ramón González por lavado de activos, peculado y cohecho

Iván Cepeda

La advertencia de Iván Cepeda si anulan su inscripción en la consulta por el Pacto Histórico

Barranquilla

Operativo permitió que cayeran integrantes de peligrosa banda dedicada a robar bancos: ya llevaban 11 asaltos

Otras Noticias

Conciertos

Klangkuenstler en Colombia 2026: OUTWORLD llega al Coliseo MedPlus

Bogotá arrancará el 2026 con una de las experiencias electrónicas más potentes del circuito internacional.

Independiente Santa Fe

¿Más fichajes para Santa Fe? Esto es lo que se sabe y lo que dice Pablo Repetto

Santa Fe no ha ganado en la Liga BetPlay y aún busca refuerzos. Pablo Repetto habló sobre el mercado y los nombres que suenan para fortalecer al equipo.

Enfermedades

Expertos revelan hábitos que podrían favorecer el desarrollo del hígado graso

Donald Trump

Presidente Trump aseguró que Putin aceptó pausar los bombardeos a Ucrania por una semana

Automovilismo

Así se ensambla una moto en Colombia: vea cómo producen 50 motos por hora