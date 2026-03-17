¿Se acerca una intervención?: esto es todo lo que se podría venir entre Estados Unidos y Cuba

La relación entre Estados Unidos y Cuba atraviesa un nuevo momento marcado por presiones políticas, una crisis energética en la isla y declaraciones que han encendido el debate sobre el futuro de este pulso internacional.

Todo ocurre en medio de un apagón nacional que dejó a gran parte del país sin electricidad y que evidenció la fragilidad del sistema energético cubano. Mientras La Habana intenta restablecer el servicio, desde Washington aumentan las exigencias para que el gobierno adopte reformas de libre mercado.

¿Se acerca una intervención de Estados Unidos en Cuba?

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, cuestionó los anuncios hechos por el gobierno cubano, que incluyen la posibilidad de permitir inversión de la diáspora en la isla.

Según Rubio, estas medidas “no son suficientemente drásticos” y no resolverán la crisis que enfrenta el país.

“Eso no va arreglar las cosas”, afirmó desde la Casa Blanca, donde acompañaba al presidente Donald Trump.

Desde el lado cubano, el ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, aseguró que la isla está dispuesta a abrir relaciones comerciales tanto con empresas estadounidenses como con cubanos residentes en ese país y sus descendientes.

Sin embargo, el tono de Washington ha sido mucho más fuerte. El propio Trump elevó la tensión al asegurar que aspiraría al “honor de tomar Cuba, de alguna manera”, una frase que ha generado inquietud y especulación.

“Están hablando con Marco (Rubio), y vamos a hacer algo pronto”, agregó el mandatario, dejando abierta la posibilidad de futuras acciones.

De acuerdo con versiones citadas por el diario The New York Times, la administración estadounidense estaría presionando para que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, abandone el poder.

¿Qué está viviendo Cuba en estos momentos?

Mientras se intensifica este pulso político, Cuba enfrenta una de sus peores crisis recientes.

El país intenta recuperar el servicio eléctrico tras un apagón generalizado. En La Habana, cerca del 45% de los hogares logró restablecer la energía, pero el proceso ha sido gradual.

Las autoridades no han precisado la causa del corte, aunque señalaron que no se detectaron averías en la red.

La crisis energética se agrava por la dependencia de termoeléctricas antiguas, algunas con más de 40 años de funcionamiento, y por la escasez de combustible.

Recordemos que Cuba, con 9,6 millones de habitantes, lleva más de dos años enfrentando cortes masivos y recurrentes de electricidad, algunos durante varios días.

La economía de Cuba es su mayor enemigo

La economía de la isla se encuentra golpeada, en parte por la falta de combustible tras la suspensión de envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y por las advertencias de sanciones a otros países que intenten abastecerla.

Esto ha obligado al gobierno de Miguel Díaz-Canel a implementar medidas como el racionamiento de gasolina, la suspensión de la venta de diésel y la reducción de algunos servicios, incluso en el sector salud.

En medio de este escenario, la tensión política con Estados Unidos crece.

Por ahora, no hay anuncios concretos de acciones directas, pero el tono de los mensajes y el contexto actual mantienen abierta la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir en la relación entre ambos países.