Magistrada Paola Meneses se declara impedida para discutir decreto sobre nuevos impuestos por la emergencia económica

La magistrada de la Corte Constitucional, Paola Meneses, se declaró impedida para discutir el decreto 1474, que es el que establece los nuevos impuestos en el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional.

En una carta, Meneses manifestó su impedimento por un posible "interés en la decisión", argumentando que su esposo, Luis Fernando Lizcano, se desempeña como jefe jurídico administrativo y de servicios de Ecopetrol.

La sala plena de la Corte tiene la última palabra sobre esta decisión.

¿Por qué se declaró impedida la magistrada Meneses?

En su carta, la togada mencionó algunos artículos que hacen parte del decreto 1474 y que se refieren, específicamente, al sector de hidrocarburos.

Artículo 8: Impuesto especial para la estabilidad fiscal que grava la extracción de hidrocarburos y carbón de las partidas arancelarias al momento de la primera venta o exportación.

Artículos 9 y 12: Establecen hechos generadores y sujetos pasivos o responsables, que incluyen a personas naturales o jurídicas que realicen exportaciones o vendan hidrocarburos o carbón de las partidas arancelarias 27.01 y 27.09 que en el año inmediatamente anterior hayan obtenido una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT.

Artículo 14: Dispone que en el año gravable 2026 la contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no constituye costo o deducción para los contribuyentes obligados a ella.

Debido a estos artículos del decreto y al cargo de su cónyuge en la petrolera colombiana, responsable del pago del impuesto especial para la estabilidad fiscal, Meneses expresó su impedimento.

Además, agregó que su esposo es encargado de prestar asesoría jurídica y emitir conceptos sobre los contratos de la empresa, lo cual incluye la evaluación de impactos que podrían acarrear los nuevos tributos impuestos por el gobierno.