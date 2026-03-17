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Ingeniero protagonizó insólito caso de espionaje contra la FAC: confirmaron su condena

A este hombre le dieron información confidencial que no debía divulgar por internet.

Caso de espinaje de un ingeniero.
Caso de espinaje de un ingeniero. Foto: Freepik.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 17 de 2026
03:33 p. m.
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En una sentencia inédita, la Corte Suprema confirmó una condena por el delito de espionaje. El caso se remonta a una persona que había sido contratada en el proceso de implementación de herramientas de ciberseguridad para la Fuerza Aeroespacial.

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El 25 de marzo de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá emitió una sentencia en la que revocó la decisión del 20 de agosto de 2024 expedida por el Juzgado 54 Penal de Bogotá.

¿Cómo ocurrió el caso?

Luis Alberto Luengas Calle es el protagonista de la historia. Para los años 2018 – 2019, la FAC tenía un contrato que tenía como fin recibir soporte en materia informática para la ciberseguridad.

Para ello, la empresa de telecomunicaciones que firmó el acuerdo subcontrató a otra compañía en la que estaba Luengas. Su rol fue el de ser el ingeniero que instalara, implementara y pusiera en marcha las herramientas.

La FAC entonces le proporcionó información secreta relacionada con los equipos y usuarios, incluyendo direcciones IP. El material quedó consagrado en un archivo de Excel; pero el ingeniero lo publicó en portales públicos.

En consecuencia, los datos privados fueron descargados en aproximadamente 14 oportunidades. Esto, entonces, constituyó en una vulneración a la seguridad.

¿A cuántos años de cárcel lo condenaron?

El proceso comenzó en enero de 2020 y en agosto de 2024, la justicia lo absolvió por el delito de espionaje. Sin embargo, la apelación quedó en manos del tribunal. La segunda instancia lo declaró responsable y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por 72 meses (6 años), mismo periodo que debía pasar tras las rejas.

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La Sala de Casación Penal confirmó la decisión de marzo de 2025. En la sentencia, fue clara en mencionar que Luengas prestó sus servicios a una institución militar y firmó un acuerdo de confidencialidad que terminó incumpliendo.

“La información divulgada está directamente relacionada con la seguridad nacional, porque a partir de ella es posible elaborar un diagrama de red que permita determinar dónde se encuentran localizados los sistemas de la FAC, brindando así un panorama amplio a cualquier hacker que pretenda vulnerar los sistemas de la Fuerza, comprometiéndose así la defensa del Estado”, indicaron los testigos.

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