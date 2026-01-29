La Emergencia Económica decretada por el Gobierno Nacional llegó a uno de sus puntos más críticos en la Corte Constitucional, el tribunal encargado de definir si esta medida se ajusta o no a la Constitución.

Se trata de un debate que ya venía cargado de tensión, con gobernadores, gremios y ciudadanos advirtiendo que la emergencia los está “ahogando” con impuestos y que podría ser inconstitucional.

En medio de ese escenario, ocurrió un hecho que puede mover por completo el resultado del fallo: el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, fue apartado de la discusión sobre la emergencia económica.

La decisión sorprendió porque Ibáñez era visto como un magistrado con una posición crítica frente a la emergencia, lo que abre interrogantes sobre el impacto real de su salida en una Corte que solo tiene nueve integrantes.

¿Qué pasó dentro de la Corte que ahora tiene en vilo la Emergencia Económica?

Para el analista Julio Iglesias, lo ocurrido no es un simple trámite jurídico, sino una decisión que podría tener consecuencias históricas.

Puede ser un error histórico del magistrado Ibáñez si esa decisión modifica el resultado de la sentencia que emita la Corte.

Según Iglesias, lo que está en juego va mucho más allá de los impuestos creados durante la emergencia.

"La Corte se está jugando el Estado de Derecho y la democracia”, sostuvo, al advertir que una democracia no puede funcionar si el Gobierno impone lo que él llamó una “dictadura tributaria”, creando normas fiscales que incluso el Congreso ya había rechazado.

El analista también alertó sobre lo que considera una presión política directa sobre la Corte Constitucional.

“La narrativa del presidente es que, si estas cosas no pasan, va a haber una revolución callejera y se va a montar una constituyente”, dijo, advirtiendo que si la Corte se deja arrinconar por ese discurso, enviaría un mensaje grave en términos institucionales y democráticos.

Desde el panel se introdujo un matiz importante: la Emergencia Económica fue presentada por el Gobierno tras el hundimiento de una reforma tributaria en el Congreso, aunque el Legislativo sí aprobó un presupuesto que, según el Ejecutivo, quedó desfinanciado.

¿Por qué el magistrado Ibáñez fue apartado?

En ese punto intervino la senadora Angélica Lozano, quien explicó de forma pedagógica por qué el magistrado Ibáñez fue apartado.

El símbolo de la justicia es una mujer con una balanza y una venda en los ojos. La justicia debe ser ciega y fallar en derecho.

Lozano recordó que los jueces, a diferencia de los políticos, no pueden fijar postura públicamente. Cuando eso ocurre, existen dos mecanismos: la recusación, solicitada por un ciudadano, o el impedimento, declarado por el propio magistrado.

“El hecho es que aprobaron su impedimento, es decir, reconocieron que ya había fijado postura”, explicó.

Con esta decisión, la Corte pasa de nueve a ocho magistrados, lo que genera un escenario delicado.

“Los ocho magistrados tienen que decidir en derecho y rápido”, indicó Lozano, advirtiendo que si el resultado queda empatado 4-4, será necesario llamar a un conjuez, lo que dilataría la decisión.

La senadora subrayó que el impacto del fallo no es abstracto:

Esto afecta las finanzas de cada departamento, los recursos para la salud y el desarrollo en cada municipio.

Pero insistió en que, más allá del dinero, lo que realmente está en juego es la separación de poderes, uno de los pilares de la Constitución de 1991.

“Que el Congreso niegue un proyecto de ley es algo cotidiano, no es extraordinario”, explicó, recordando que la emergencia económica solo procede cuando ocurre algo imprevisible, como la avalancha de Mocoa o la pandemia del Covid.

Julio Iglesias reforzó esa idea señalando que, en una Corte tan pequeña, la salida de un solo magistrado puede cambiarlo todo.

“No es como el Senado o la Cámara. Son solo nueve magistrados. Que uno se vaya puede cambiar la historia”, comparó, usando el ejemplo de una expulsión temprana en un partido de fútbol.

El detonante de la controversia fue una entrevista del magistrado Ibáñez al diario El Tiempo, en la que habló sobre la posibilidad de suspender provisionalmente decretos expedidos bajo estados de excepción mientras la Corte los estudia.

Para Iglesias, esas declaraciones pudieron interpretarse como un preconcepto.

Se puede llegar a interpretar que estaba advirtiendo la intención de suspender el decreto.

Lozano añadió que esta facultad de suspensión es relativamente nueva y nunca se ha utilizado, lo que volvió aún más sensible el hecho de que el magistrado hablara del tema públicamente.

Mientras la Corte Constitucional entra en la recta final de una decisión clave, la salida de su presidente del debate deja abiertas preguntas de fondo: si la emergencia será avalada o tumbada, si el fallo se retrasará y si este episodio marcará un precedente sobre hasta dónde puede llegar el poder del Ejecutivo frente al Congreso y la justicia.