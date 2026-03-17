Fueron liberadas las hermanas de 14 y 15 años secuestradas en El Bagre, Antioquia
Las dos menores fueron secuestradas por las disidencias de alias Calarcá tras una incursión armada en el corregimiento de Puerto López.
Noticias RCN
marzo 17 de 2026
03:44 p. m.
03:44 p. m.
Tras cinco días en poder de las disidencias de alias Calarcá, fueron liberadas las dos hermanas de 14 y 15 años, secuestras en medio de una incursión armada al corregimiento Puerto López, del municipio de El Bagre, Antioquia, el pasado jueves 12 de marzo.
De momento, las menores, se encuentran con una misión humanitaria de la Cruz Roja.
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