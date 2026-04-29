Asociaciones médicas alertan: suspensión del Cancerológico pone en riesgo a miles de pacientes de Nueva EPS

El Instituto Nacional de Cancerología anunció que, por lo pronto, no recibirá a nuevos pacientes oncológicos afiliados a la Nueva EPS, entidad que se encuentra intervenida por el Gobierno Nacional. La decisión se tomó ante la falta de acuerdos de pago por la atención prestada, la deuda acumulada y la ausencia de autorizaciones.

El instituto aclaró que continuará atendiendo urgencias oncológicas y a todos los menores con cáncer, pero los adultos que requieran iniciar tratamiento quedarán sin cobertura. La medida genera alarma, pues se trata de una institución de referencia nacional en la atención de esta patología.

Voceros advierten riesgo para miles de pacientes

"Recordemos que hay otras IPS que estaban atendiendo cáncer para la Nueva EPS que también le cancelaron la atención, entonces el cancerológico estaba haciendo como la que estaba más concentrando la atención de pacientes pacientes de cáncer. Por tal razón, creemos que aproximadamente pueden ser unos fácilmente 10.000, 12.000 pacientes", afirmó Néstor Álvarez, presidente de la Asociación Pacientes de Alto Costo.

RELACIONADO Instituto Nacional de Cancerología suspende ingreso de nuevos pacientes con cáncer afiliados a Nueva EPS

"El llamado que hacemos al gobierno es a resolver el problema, a sentarse con el cancerológico para poder llegar a acuerdo de pago que permitan que el cancerológico reanude los servicios", indicó Carlos Valdivieso, expresidente del Colegio Médico de Antioquia.

Asociaciones médicas alertan sobre consecuencias

"El cáncer no da espera, que un paciente con cáncer de no ser atendido tiene tres efectos para la salud. Uno, la alta probabilidad de que haya metástasis a otros órganos, o sea, que se compromete la vida del del paciente", explicó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

RELACIONADO Revelan ranking de las EPS que más pierden plata en Colombia

"Hace 3 meses estábamos hablando de la situación de los pacientes trasplantados en la Fundación Clínica Shaio que suspende la atención y ahora le corresponde al Instituto Nacional de Cancerología. No podemos entender qué está pensando este gobierno generando mayor caos, generando más incertidumbre y lo peor de todo, suspender a los pacientes", expresó Jorge García, presidente de la Fundación Retorno Vital.