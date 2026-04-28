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Gobierno reacciona a suspensión del decreto que ordenaba el traslado de $25 billones a Colpensiones

La Sección Segunda realizará un análisis jurídico de la medida, que ordenaba trasladar los ahorros de 120.000 colombianos en 30 días.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
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Noticias RCN

abril 28 de 2026
05:49 p. m.
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A través de un comunicado de prensa, los ministerios de Trabajo y Hacienda respondieron a la decisión del Consejo de Estado de admitir una de las demandas interpuestas contra el Decreto 415 de 2026 y suspender el traslado exprés de 25 billones de pesos, de las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas (AFP) a Colpensiones.

La medida, según la cartera que lidera Antonio Sanguino, se adoptó para garantizar el pago de pensiones a corto plazo de los cerca de 120.000 colombianos que aprovecharon la ventana de oportunidad de la reforma pensional, para pasar de los fondos privados al fondo público.

Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que "la medida adoptada en el decreto, esto es, el traslado masivo de recursos del sistema pensional, refuerza la necesidad de una intervención judicial inmediata", debido a que el Gobierno podría estarse extralimitando.

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¿Qué dicen ambas carteras sobre la decisión del Consejo de Estado?

En su pronunciamiento, los ministerios de Hacienda y Trabajo señalan que, si bien respetan las decisiones judiciales y la independencia de las altas cortes, “resulta necesario advertir que este tipo de decisiones adoptadas en trámite de urgencia, sin agotar el debate contradictorio, generan profundas implicaciones sobre la sostenibilidad del sistema pensional y la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores”.

El turno, ahora, es de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que debe realizar un análisis jurídico sobre el decreto y decidir sobre su aplicabilidad, si no se trata de un movimiento ilegal, como advertía el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, hace unos días.

Ambas carteras se mantienen en que el decreto fue redactado “con el propósito de dar coherencia financiera” al sistema pensional vigente “y asegurar que los recursos de quienes ejercieron su derecho de traslado acompañen efectivamente las obligaciones pensionales asumidas por el Estado a través de Colpensiones”.

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¿Qué establecía el Decreto 415 de 2026?

El Decreto 415 de 2026 establecía el traslado de 25 billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones en un plazo de 30 días. La primera mitad debía desembolsarse antes del día 20 y la segunda mitad en los diez días restantes.

Sin embargo, el presidente de Asofondos, que agrupa a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, advirtió que “la Ley es clara en que la intención es ahorrar estos recursos e indica también que, mientras la gente siga cotizando, los fondos privados administramos sus recursos y, al pensionarse, pasarían al fondo de ahorro para continuar multiplicándose y engrosando el ahorro que va a garantizar las pensiones”.

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