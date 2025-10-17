Corte ordena a Miguel Polo Polo pedir disculpas públicas a Mafapo por retiro de exposición artística en el Congreso

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo deberá ofrecer disculpas públicas al Colectivo de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), luego de que la Corte Constitucional determinara que el retiro abrupto de la exposición artística “Mujeres con las botas bien puestas” vulneró el derecho a la verdad y a la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado colombiano.

La decisión judicial también ordena al Congreso de la República coordinar con MAFAPO y la Fundación Rinconesarte la reprogramación y reinstalación de la muestra en el Patio Rafael Núñez, garantizando condiciones de respeto, seguridad y visibilidad para su exhibición.

La exposición, concebida como un ejercicio de memoria, busca visibilizar el dolor y la resistencia de las madres cuyos hijos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Miguel Polo Polo tendrá que disculparse a través de sus redes sociales

Como parte de la sentencia, Polo Polo deberá publicar en sus redes sociales una disculpa en la que reconozca la legitimidad de la instalación, su origen como expresión artística de las víctimas, y la falsedad de sus afirmaciones sobre un presunto pago a las creadoras de la obra.

Esta publicación deberá permanecer visible durante seis meses en los mismos perfiles donde se emitieron los señalamientos iniciales.

Corte Constitucional reconoce el arte como vehículo de verdad

La Corte reiteró que el arte, en contextos de conflicto armado, constituye un vehículo esencial para la verdad y la reparación simbólica. En su fallo, destacó que el derecho a la verdad no solo ampara a las víctimas individuales, sino que también tiene una dimensión colectiva, fundamental en procesos de transición hacia la paz.

Las manifestaciones artísticas, señaló el alto tribunal, actúan como mecanismos de denuncia, resistencia y afirmación identitaria, y deben ser protegidas como parte del tejido social que busca justicia y garantías de no repetición.