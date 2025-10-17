CANAL RCN
Colombia

Corte ordena a Miguel Polo Polo pedir disculpas públicas a Mafapo por retiro de exposición artística en el Congreso

Como parte de la sentencia, Polo Polo deberá publicar en sus redes sociales una disculpa en la que reconozca la legitimidad de la obra artística.

Miguel Polo Polo asegura que recuperará su curul
Migue Polo Polo _ Foto- @miguelpolopolo (Instagram)

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
09:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo deberá ofrecer disculpas públicas al Colectivo de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), luego de que la Corte Constitucional determinara que el retiro abrupto de la exposición artística “Mujeres con las botas bien puestas” vulneró el derecho a la verdad y a la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado colombiano.

Miguel Polo Polo investigado en la Corte Suprema por discriminación: caso botas de falsos positivos
RELACIONADO

Miguel Polo Polo investigado en la Corte Suprema por discriminación: caso botas de falsos positivos

La decisión judicial también ordena al Congreso de la República coordinar con MAFAPO y la Fundación Rinconesarte la reprogramación y reinstalación de la muestra en el Patio Rafael Núñez, garantizando condiciones de respeto, seguridad y visibilidad para su exhibición.

La exposición, concebida como un ejercicio de memoria, busca visibilizar el dolor y la resistencia de las madres cuyos hijos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Miguel Polo Polo irá a juicio por el delito de injuria contra Gustavo Bolívar
RELACIONADO

Miguel Polo Polo irá a juicio por el delito de injuria contra Gustavo Bolívar

Miguel Polo Polo tendrá que disculparse a través de sus redes sociales

Como parte de la sentencia, Polo Polo deberá publicar en sus redes sociales una disculpa en la que reconozca la legitimidad de la instalación, su origen como expresión artística de las víctimas, y la falsedad de sus afirmaciones sobre un presunto pago a las creadoras de la obra.

Esta publicación deberá permanecer visible durante seis meses en los mismos perfiles donde se emitieron los señalamientos iniciales.

Corte Constitucional reconoce el arte como vehículo de verdad

La Corte reiteró que el arte, en contextos de conflicto armado, constituye un vehículo esencial para la verdad y la reparación simbólica. En su fallo, destacó que el derecho a la verdad no solo ampara a las víctimas individuales, sino que también tiene una dimensión colectiva, fundamental en procesos de transición hacia la paz.

Las manifestaciones artísticas, señaló el alto tribunal, actúan como mecanismos de denuncia, resistencia y afirmación identitaria, y deben ser protegidas como parte del tejido social que busca justicia y garantías de no repetición.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

MinDefensa califica como “intento de homicidio” ataque con flechas a policías en disturbios en Bogotá

Bogotá

VIDEO | Vándalos atacaron a policías con flechas, artefactos, bengalas, piedras y palos en la calle 26

Gustavo Petro

Archivos del DAS serían públicos tras firma de decreto que desclasifica y levanta las resevas

Otras Noticias

Karol G

‘Ivonny Bonita’ de Karol G se convirtió en la canción más buscada hoy en Shazam Estados Unidos

El éxito de Karol G se ha tomado los buscadores de Estados Unidos tras su interpretación en el evento de Victoria’s Secret.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 17 de octubre: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 17 de octubre de 2025 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Estados Unidos

Trump revela que Maduro ofreció “todos los recursos” de Venezuela para frenar la presión militar de EE. UU.

Cuidado personal

La importancia de consumir magnesio antes de dormir, según expertos

Artistas

La nueva faceta de Eduardo Luis que sorprendió a sus seguidores: “Así soy”