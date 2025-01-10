CANAL RCN
Colombia

Miguel Polo Polo investigado en la Corte Suprema por discriminación: caso botas de falsos positivos

La investigación tiene que ver con el video que publicó en sus redes sociales donde arroja en bolsas de basura las botas que hacían parte de un acto de víctimas de la violencia.

Miguel Polo Polo investigado en la Corte Suprema por discriminación: caso botas de falsos positivos
Foto: AFP / Captura de video

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
02:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la tarde de este 1 de octubre, la Corte Suprema de Justicia confirmó que a través de la Sala de Instrucción se abrió una investigación formal contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, por el delito de discriminación.

De acuerdo con el documento, la Corte explicó que “la investigación está vinculada con el video que subió a sus redes sociales el 6 de noviembre 2024 en el que se le ve poniendo en bolsas de basura botas que hacían parte de un acto de víctimas de la violencia que se encontraban en la Plaza Rafael Núñez del Capitolio Nacional”.

Por esta razón el alto tribunal decidió citarlo a indagatoria por su presunta incurrencia en el delito de discriminación.

Polo Polo arremete contra Petro y Francia Márquez: “Son una máquina de producir miseria”
RELACIONADO

Polo Polo arremete contra Petro y Francia Márquez: “Son una máquina de producir miseria”

Miguel Polo Polo investigado por discriminación en acto de las Madres de Soacha

En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de una investigación formal contra el congresista por lo que podría considerarse un acto de discriminación contra las madres de las víctimas de falsos positivos en Soacha, en medio de un acto simbólicos que realizaban a las afueras del legislativo.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre de 2024, cuando Polo Polo decidió botar a la basura las botas pintadas por las madres de las víctimas que simbolizaban la vida de sus hijos.

Esta acción, además, fue grabada y subida a sus redes sociales, donde negó la cifra de ejecuciones extrajudiciales de 6.402 que aseguran las Madres de Soacha.

Congresistas critican a Miguel Polo Polo por polémica en el homenaje a las madres de falsos positivos
RELACIONADO

Congresistas critican a Miguel Polo Polo por polémica en el homenaje a las madres de falsos positivos

Acto de presunta discriminación de Polo Polo casi termina a golpes

Frente a estos hechos, David Racero y Miguel Polo Polo casi se van a los golpes.

El congresista por el Centro Democrático negó la cifra los más de 6.000 falsos positivos en medio de un discurso tensionante, por lo que en el interior del recinto interior hubo una fuerte discusión entre él y Racero, a tal punto que casi llegan a los golpes.

Los demás congresistas tuvieron que intervenir para que la situación no escalara.

Madres de víctimas de falsos positivos se declararon indignadas por libertad de implicados
RELACIONADO

Madres de víctimas de falsos positivos se declararon indignadas por libertad de implicados

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ibagué

Caen cuatro integrantes de ‘Los Cancerberos’ en Ibagué: usaban menores para vender droga

Finanzas personales

Así puede blindar su vivienda contra embargos sin su consentimiento

Soledad

Hallan sin vida a menor de 15 años arrastrado por arroyo en Soledad, Atlántico

Otras Noticias

Artistas

Conmoción por la muerte de una reconocida influencer: era mamá de dos niños pequeños

La influencer había sido diagnosticada con una grave enfermedad en los últimos meses del 2024.

Redes sociales

Karina García rifará un carro y una moto 0 km: cómo participar

La modelo antioqueña, Karina García, realizó un anunció para sus más de 5 millones de seguidores. ¿Cómo participar en la rifa?

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de octubre de 2025

Selección Colombia

¿Cuándo se conocerá la convocatoria de Colombia para los amistosos de octubre?

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida