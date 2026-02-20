Condenan al expresidente de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, a 10 años de cárcel

La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema condenó al expresidente de la Corte, José Leónidas Bustos a 10 años de cárcel por el cartel de la toga. Lo hallaron culpable por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio en concurso homogéneo.

El exmagistrado está prófugo, por lo que se ordenó librar orden de captura, incluyendo circular roja de Interpol en caso de que haya salido del país. No se le concedió la casa por cárcel.

Exmagistrado recibió sobornos de Besaile

Los hechos apuntan que, bajo su rol de magistrado de la Sala Penal, se concertó con otro togado, un exmagistrado y abogados (incluyendo a Luis Gustavo Moreno) para recibir dinero a cambio de decidir de cierta forma en determinados procesos, concretamente aquellos de única instancia activos en el alto tribunal.

Asimismo, se incluyó en dilatar procesos, impedir que se expidieran órdenes de captura o medidas de aseguramiento.

El pago provino de los entonces senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo. Las pesquisas revelaron que pagaron 2.000 y 1.200 millones de pesos para recibir decisiones a su favor en procesos relacionados con la parapolítica.

En medio de la cadena, se supo que Moreno le entregó 200 millones en efectivo al exmagistrado para que decidiera en beneficio de Besaile.

¿Qué fue el cartel de la toga?

La Comisión de la Verdad le ha hecho seguimiento a este escándalo, el cual se formó en 2010, años después de que se destapara la parapolítica y que hoy tiene a varias personas tras las rejas.

El exsenador Álvaro Araújo Castro se presentó ante la comisión para denunciar que lo habían chantajeado para que hiciera parte de esta red a cambio de un soborno por dos mil millones de pesos.