Aclaran si colombianos deben hacer cambio de pasaporte tras nuevo diseño en 2026

Tras meses de incertidumbre y debates contractuales, el Gobierno Nacional presentó oficialmente el nuevo pasaporte colombiano, un documento que no solo cambia de imagen, sino que marca el inicio de una nueva era en su producción, ahora bajo la responsabilidad del Estado.

El presidente Gustavo Petro reveló recientemente los detalles de esta nueva libreta, cuya fabricación ha pasado a manos de la Imprenta Nacional de Colombia. Este cambio estructural busca nacionalizar la producción de documentos oficiales, sustituyendo el modelo que durante décadas estuvo a cargo de la firma privada Thomas Greg & Sons.

El nuevo diseño destaca por su tecnología de vanguardia y materiales que cumplen con los más altos estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Entre las novedades técnicas, el presidente subrayó que las páginas del nuevo documento son más delgadas pero altamente resistentes, lo que permite integrar sistemas de seguridad más complejos.

Además, el papel incluye elementos iconográficos que rinden homenaje a la biodiversidad y riqueza cultural del país, consolidándose, según palabras del mandatario, como uno de los pasaportes más seguros y modernos del mundo.

¿Tiene que cambiar el pasaporte tras la emisión del nuevo documento? Esto dijo la Cancillería

La respuesta de la Cancillería es un rotundo no. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido enfático en aclarar que la introducción de la nueva libreta no invalida las anteriores.

"Puedes seguir usándolo sin ningún problema hasta su fecha de vencimiento", confirmaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

Esto significa que si usted tiene un pasaporte con zona de lectura mecánica o chip que aún tiene años de validez, no necesita realizar ningún trámite adicional ni incurrir en gastos de renovación anticipada.

El documento actual seguirá siendo aceptado por las autoridades migratorias de todo el mundo y para el ingreso a los 134 países que actualmente no exigen visa a los colombianos.

¿Cuándo sí debe renovarlo?

Existen situaciones específicas donde el cambio sí es obligatorio, independientemente de la emisión del nuevo modelo: