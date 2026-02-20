CANAL RCN
Colombia Video

Adulto mayor fue agredido en Suba por reclamar a motociclista que invadió zona peatonal

El hecho ocurrió cuando un adulto mayor reclamó a un conductor, aparentemente domiciliario, por circular con su motocicleta dentro de un pequeño parque.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
01:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un reciente incidente de agresión en la localidad de Suba volvió a poner en evidencia el grave problema de motociclistas transitando por espacios exclusivos para peatones en Bogotá.

Así incautaron dos armas camufladas en juguetes y ropa infantil en El Dorado
RELACIONADO

Así incautaron dos armas camufladas en juguetes y ropa infantil en El Dorado

El hecho ocurrió cuando un adulto mayor reclamó a un conductor, aparentemente domiciliario, por circular con su motocicleta dentro de un pequeño parque. La discusión derivó en un ataque violento contra el ciudadano que hizo la observación.

Amenaza constante en andenes y ciclorrutas

La situación no es aislada. En el occidente de la capital, especialmente en el sector de la avenida Guayacanes con Avenida Ciudad de Cali, los infractores son cada vez más frecuentes. Motociclistas que transitan por andenes y ciclorrutas se han convertido en una amenaza para quienes se desplazan a pie o en bicicleta.

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá
RELACIONADO

Mujer logró escapar de un hombre que la habría secuestrado y abusado por horas en Bogotá

“La verdad, le dejan a uno la moto por encima, uno viene manejando la cicla y ellos se meten ahí, no les importa a uno”, relató un ciudadano afectado. Otro testimonio señaló que “un compañero fue atropellado por una moto en la cicloruta”.

Estas quejas reflejan una realidad cotidiana: cuando hay trancones, numerosos motociclistas optan por invadir zonas peatonales como alternativa a las vías congestionadas.

Concejo de Bogotá oficializó nuevo día conmemorativo: avisan si habrá o no festivo
RELACIONADO

Concejo de Bogotá oficializó nuevo día conmemorativo: avisan si habrá o no festivo

Sanciones insuficientes y problemas de convivencia

Las sanciones establecidas por las autoridades son claras: transitar por el andén implica una multa de dos millones de pesos, mientras que circular por la cicloruta conlleva una sanción de un millón de pesos, además de la posible inmovilización del vehículo. Sin embargo, la aplicación de estas normas parece insuficiente frente a la magnitud del problema.

El caso del barrio El Plan demuestra cómo estas infracciones pueden escalar a situaciones de violencia.

El ataque al adulto mayor que reclamó por el uso indebido del espacio público refleja no solo el irrespeto a las normas de tránsito, sino también graves problemas de intolerancia y convivencia ciudadana en Bogotá.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

La Mesa Ancha pone a prueba a 'Pechy Players' como candidato al Congreso

EPS

Crisis en la entrega de medicamentos afecta a niños con discapacidad en Atlántico

EPS

Bebé prematura con cardiopatía congénita requiere atención a clínica de alta complejidad en Cartagena

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 20 de febrero

Resultado del Super Astro Sol hoy viernes 20 de febrero: consulte el número ganador y el signo zodiacal del último sorteo. Verifique su tiquete y conozca cómo reclamar el premio.

Javier Milei

Qué propone la reforma laboral de Javier Milei y por qué genera protestas

Reforma laboral de Javier Milei: claves, cambios y puntos más polémicos.

Enfermedades

Tampones podrían ayudar al diagnóstico temprano del cáncer de ovario, según investigación

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe ya tendría nuevo extremo: así juega Jáder Obrian

Tecnología

La nube domina el almacenamiento en Colombia: claves para evitar fraudes digitales