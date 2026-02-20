CANAL RCN
Trump anuncia un arancel global del 10% a todas las importaciones

Horas antes, la Corte Suprema de los EEUU anuló su política arancelaria, al determinar que excede su autoridad.

febrero 20 de 2026
Tras conocer la sentencia de la Corte Suprema que anula su política arancelaria, al determinar que excede su autoridad, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel global del 10% a todas las importaciones, la tarde del viernes 20 de febrero.

Lo hace amparado en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que indica que el presidente puede adoptar medidas temporales de emergencia cuando el país se enfrenta a un déficit grande y persistente en la balanza de pagos.

La decisión, aunque representa un desafío para el Tribunal Supremo, no es sorpresiva. Tan pronto como se dio a conocer la noticia, en rueda de prensa, el republicano advirtió que utilizaría "otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó equivocadamente".

Señaló que la sentencia es "profundamente decepcionante" y lo hace sentir avergonzado por algunos miembros de la Corte, de mayoría conservadora que, según dijo, estarían siendo influidos por "intereses extranjeros".

La Corte recordó que la imposición de aranceles es tarea del Congreso:

Los aranceles, que se convirtieron en el eje central de la política económica de Trump, fueron aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), de 1977.

Sin embargo, el Tribunal Supremo coincidió con tribunales inferiores, que bloquearon la entrada en vigor de gran parte de los aranceles, en que, "si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar (al presidente) el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles" con esta Ley, "lo habría hecho de forma expresa”.

De esta manera, quedan anulados los aranceles “recíprocos” que anunció el republicano, aunque se mantienen los que impuso a sectores como el del acero, el aluminio y los automóviles.

La decisión fue adoptada con seis votos a favor y tres en contra; sin embargo, se desconoce si el país tendrá que reembolsar el dinero recaudado desde que empezaron a aplicarse algunos de los aranceles y que, según expertos, podría rondar los 140.000 millones de dólares.

