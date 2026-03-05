CANAL RCN
Mitos y verdades del software electoral: así funciona el sistema de la Registraduría

Ante la controversia por el papel del software electoral de cara a las votaciones del 8 de marzo, el registrador aclaró cuál es la función de este sistema y cómo funciona realmente.

marzo 05 de 2026
10:11 a. m.
En medio del ambiente electoral han surgido múltiples cuestionamientos sobre el software que utiliza la Registraduría Nacional para la transmisión y publicación de resultados.

Ante las dudas sobre si el sistema puede alterar votos, definir ganadores o modificar cifras sin control, el registrador explicó a Noticias RCN cuál es realmente el alcance de la herramienta tecnológica dentro del proceso electoral colombiano.

Qué hace y qué no hace el software

De acuerdo con el registrador, el software no “decide” quién gana una elección. El resultado se construye a partir de las actas físicas diligenciadas y firmadas por los jurados de votación al cierre de la jornada. En Colombia, el conteo inicial es manual: los jurados abren las urnas, cuentan los votos uno a uno y consignan los resultados en documentos físicos. El sistema tecnológico solo consolida y publica esa información.

Tampoco es cierto que el software sume votos automáticamente desde las urnas. No hay transmisión directa desde los puestos de votación. Los datos que se cargan corresponden a lo que previamente fue contado y registrado en papel.

En cuanto a la preocupación por eventuales fallas técnicas, la Registraduría señaló que una caída del sistema no implica la pérdida de votos. Estos reposan en las actas físicas, que son el soporte oficial del proceso. Lo que se afectaría sería la publicación preliminar de resultados, no el respaldo documental de la votación.

Sobre la posibilidad de que el sistema cambie cifras sin dejar rastro, el registrador afirmó que cada dato tiene trazabilidad y que existen auditorías técnicas. Además, partidos y campañas pueden hacer seguimiento y ejercer control durante las distintas etapas del proceso.

¿Qué pasa si hay diferencias entre preconteo y escrutinio?

Otro punto clave es la diferencia entre el preconteo y el escrutinio. Los resultados que se conocen la noche electoral corresponden al preconteo, que tiene carácter netamente informativo.

Sin embargo, el resultado oficial se define posteriormente en el escrutinio, cuando las autoridades electorales revisan acta por acta. En caso de inconsistencias entre lo digitado en el sistema y el documento físico, prevalece el acta original firmada por los jurados.

El software opera bajo protocolos específicos de seguridad para la transmisión de datos y no se trata de una plataforma abierta sin controles.

