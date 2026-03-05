Elecciones 2026: ¿Quién se encarga de contar los votos en Colombia?

Se acercan las elecciones del 8 de marzo, día en el que se elegirá a los próximos senadores, representantes a la Cámara y a tres de los candidatos que llegarán a la primera vuelta presidencial.

Los colombianos podrán a asistir a las urnas de 8 de la mañana a 4 de la tarde para ejercer su derecho. Cabe recordar que votar por la consulta interpartidista es opcional, por lo que los jurados solo tendrán la tarea de informarle al elector que el tarjetón está disponible.

El papel de los jurados de votación

De cara a la jornada han surgido varias dudas, entre ellas la relacionada con el conteo de votos tras las elecciones.

Pues bien, después de cada elección ese voto que las personas depositan en la urna pasa por dos etapas: una de preconteo y otra de escrutinio.

Para el preconteo, los encargados son los jurados de votación elegidos mediante un sorteo de la Registraduría, basado en listas proporcionadas por entidades, universidades públicas y privadas, empresas, grupos significativos de ciudadanos, organizaciones sociales, partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Así se hace el preconteo

La misión de los jurados es custodiar las urnas durante toda la jornada y al final contar esos votos que fueron depositados. Ese preconteo o conteo rápido de mesa es el que se transmite una vez terminan las elecciones, a través de la página de la Registraduría y los medios de comunicación.

No obstante, antes de que se publiquen esos resultados, los datos del preconteo son plasmados por los jurados de la mesa en los formularios E-14, que es donde aparece consignada la cantidad de votos que obtuvo cada candidato o colectividad política.

Cuando esas actas están diligenciadas se entregan a un delegado de la Registraduría, que se encarga de llamar al centro de procesamiento para dictar los resultados, los cuales son anotados en un formato conocido como Formato de Transmisión de Resultados (FTR), que después es escaneado por un sistema y verificado antes de la emisión de los boletines.

Cabe resaltar que lo que sale de ese preconteo que hacen los jurados es netamente informativo, pues los resultados oficiales son los que arroja el escrutinio a cargo de las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral.

¿En qué consiste el escrutinio?

Esa segunda etapa, es cuando se verifican y consolidan los resultados oficiales y definitivos de las votaciones.

El escrutinio está a cargo de comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares integradas por jueces notarios o registradores que se encargan de digitalizar los votos con base en lo diligenciado por los jurados de votación en los formularios E-14.

Hay que tener en cuenta que lo consignado en los formularios E-14 es lo más importante para la consolidación de resultados oficiales y que en caso de tener dudas sobre los resultados, los candidatos, sus apoderados o testigos electorales acreditados pueden pedir un recuento.