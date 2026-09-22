Bogotá tendrá cortes de agua este miércoles 23 de septiembre: conozca los barrios afectados

La capital colombiana vivirá una nueva jornada con cortes de agua en varias localidades. Según el Acueducto, la interrupción se debe a las mejoras en el servicio por medio de trabajos que buscan minimizar las afectaciones en daños en las tuberías o accesorios en el suministro de agua.

¿Cuáles son las localidades con cortes de agua en Bogotá?

Para minimizar los daños, el Acueducto de Bogotá dio a conocer el listado de las localidades y barrios que se verán afectados por los cortes programados para este miércoles 23 de septiembre. Pese a que esta interrupción será de 10 horas en algunas localidades, en otras tendrá una duración de hasta 27 horas.

Localidad de Fontibón

Desde las 7:00 a. m. durante 24 horas. De la Avenida Américas a la calle 13, entre la carrera 60 a la carrera 68 – Barrio Salazar Gómez. Empates redes acueducto.

Desde las 7:00 a. m. durante 27 horas. De la carrera 68D a la carrera 72, entre la Avenida calle 13 a la Avenida calle 22 – Barrio Montevideo. Mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. De la calle 43 Sur a la calle 54 Sur, entre la carrera 89 a la carrera 100 – Barrios Bellavista, Ciudad de Cali, Ciudad Granada, Dindalito, El Jazmín, El Paraíso, El Triunfo, Gibraltar, Horizonte Occidente, La Rivera, Las Acacias, Las Acacias Rural, Las Brisas, Los Almendros, Osorio XII, Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Quintas de Tierra Buena, Villa Alexandra y Villa Hermosa. Mantenimiento preventivo.

Desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. De la Avenida calle 43 Sur a la calle 54 Sur, entre la Avenida carrera 80 a la Avenida carrera 86 – Barrios Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita y Villa Nelly III Sector. Mantenimiento preventivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 9:00 a. m. durante 24 horas. De la calle 68 Sur a la diagonal 69 Sur, entre la carrera 45B a la transversal 70D – Barrios Verona, Ensueño y Sierra Morena. Instalación de accesorios.

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. De la transversal 55 a la carrera 68, entre la calle 90 a la calle 100 – Barrio Los Andes. Instalación de válvulas.

Localidad de Usaquén

Desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. De la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127 – Barrio Unicentro. Renovación redes acueducto.

Localidad de Suba

Desde las 10:00 a. m. durante 10 horas. De la diagonal 157 hasta la calle 127C, entre la carrera 72 hasta la carrera 79C – Barrios Almirante Colón, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba Ciudad Hunza, Ciudad Hunza, Jardín Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta Vereda, Suba Cerros II Vereda, Suba Naranjos, Villa Alcázar y Villa Elisa. Mantenimiento preventivo.

Recomendaciones ante los cortes de agua

El Acueducto de Bogotá reiteró la importancia de llenar los tanques de reserva, antes de que se generen los cortes de agua. Así mismo, se recordó que el agua almacenada debe ser consumida antes de que transcurran 24 horas.