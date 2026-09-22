Así cayó la banda que sembraba terror para robar camionetas de lujo en Bogotá: hay seis capturados

Una investigación de cinco meses terminó con un golpe contra una estructura señalada de dedicarse al robo violento de camionetas de alta gama en Bogotá.

La operación se desarrolló mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro realizadas en los barrios Porvenir y Parques de Bogotá, en la localidad de Bosa, y en el barrio Muzú, en Puente Aranda.

El procedimiento dejó como resultado la captura de seis hombres, quienes, según las autoridades, harían parte de una organización criminal que tenía como objetivo vehículos de alta gama y que habría extendido sus acciones por varias localidades de la capital.

Los investigadores establecieron que la estructura habría operado en sectores de Suba, Engativá, Fontibón, Chapinero, Usaquén y Barrios Unidos.

¿Cómo hicieron para dar con el paradero de los miembros de la banda?

Uno de los elementos claves de la investigación fue el análisis de más de 100 horas de grabaciones de cámaras de seguridad.

A esto se sumaron interceptaciones de llamadas telefónicas, reconocimientos mediante álbumes fotográficos, entrevistas con las víctimas y búsquedas selectivas en bases de datos.

Con este material, las autoridades lograron establecer, según la investigación, no solo la modalidad utilizada para cometer los robos, sino también las funciones que presuntamente cumplía cada integrante dentro de la estructura.

La hipótesis de los investigadores es que los delincuentes tenían una operación organizada y que los robos no eran producto de encuentros casuales con las víctimas.

¿Cómo era el modus operandi de esta banda?

Según la Policía, antes de ejecutar cada golpe los integrantes de la organización realizaban labores de observación y seguimiento.

El objetivo era conocer las rutinas de sus posibles víctimas, establecer dónde vivían, identificar los recorridos que realizaban y encontrar momentos en los que pudieran actuar con mayor facilidad. Después venía el ataque.

Los delincuentes presuntamente interceptaban a las víctimas utilizando armas de fuego y las obligaban a entregar el vehículo.

En algunos casos, de acuerdo con la investigación, las personas eran retenidas temporalmente mientras los integrantes de la estructura tomaban el control de las camionetas y las trasladaban hasta lugares previamente definidos.

¿A dónde iban a parar los vehículos hurtados?

Los vehículos hurtados eran llevados, según las autoridades, hasta parqueaderos clandestinos, bodegas o inmuebles utilizados como centros de acopio.

En estos lugares, presuntamente se modificaban los sistemas de identificación de los automotores para dificultar su rastreo y facilitar su posterior comercialización ilegal.

La Policía también señala que la organización habría contado con una red de apoyo encargada de actividades como la falsificación de placas, modificación de documentos y receptación de vehículos.

Según la investigación, algunos de estos automotores tendrían como destino final la comercialización ilegal a grupos armados en Norte de Santander.

¿Quiénes son los capturados?

Entre los detenidos está alias Homero, señalado como cabecilla de la organización. De acuerdo con las autoridades, era el encargado de planear, dirigir y supervisar las actividades ilícitas del grupo.

También fue capturado alias Costeño, señalado como coordinador. Según la investigación, habría participado en las acciones de intimidación y violencia utilizadas para apoderarse de los vehículos y controlar a las víctimas.

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Otro de los capturados es alias El Flaco, a quien se le atribuye el papel de perpetrador. Presuntamente era uno de los encargados de abordar a las víctimas, reducirlas y someterlas mediante armas de fuego para obligarlas a entregar sus vehículos y pertenencias.

A esta estructura se le atribuyen al menos cinco hurtos cometidos bajo esta modalidad.

Finalmente, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto y secuestro simple. Asimismo, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.