Trump plantea prohibir exportaciones de diésel para frenar el alza de precios en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este martes a favor de prohibir las exportaciones de diésel como una medida para contener el aumento récord de los precios de los combustibles, impulsado por la escalada del conflicto en Oriente Medio.

"Yo también he abogado por eso. He dicho que no enviemos diésel. Producimos mucho diésel. Eso podría tener un pequeño efecto en la gasolina normal para automóviles", afirmó Trump ante periodistas durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La propuesta gana respaldo dentro del Partido Republicano. La semana pasada, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, aseguró que está "abierto" a una prohibición de las exportaciones si esta contribuye a aliviar la presión sobre los precios de los combustibles.

RELACIONADO Colombiano se habría hecho pasar agente de ICE para extorsionar a trabajador en Miami

Preocupación por el impacto electoral de los combustibles

El debate surge en un contexto de fuertes incrementos en los precios de la energía tras el estallido de la guerra en Oriente Medio. A finales de febrero, Estados Unidos inició junto con Israel una ofensiva militar contra Irán, que posteriormente amplió el conflicto en la región.

La subida de los precios en las estaciones de servicio se ha convertido en un asunto de alta sensibilidad política en Estados Unidos, especialmente de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para principios de noviembre. Los republicanos temen que el encarecimiento de los combustibles afecte sus posibilidades electorales.

Según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el galón de diésel, equivalente a 3,78 litros, alcanza una media de 6,53 dólares y marca nuevos récords prácticamente a diario.

Gobierno estudia viabilidad de la medida

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que la administración analiza actualmente los efectos que tendría una restricción a las exportaciones de diésel.

"Estamos estudiando si eso es viable en función de la capacidad global de refinación y si una prohibición total o parcial sería eficaz", señaló Bessent, quien acompañó a Trump durante el encuentro con la prensa.

Por su parte, el mandatario aseguró que una decisión será tomada "rápidamente".

RELACIONADO Las grandes cadenas de TV respondieron al veto de Trump a varios medios

Estados Unidos es actualmente el mayor productor y consumidor de petróleo del mundo. De acuerdo con la Agencia de Información sobre Energía (EIA), en junio el país exportaba más de 1,4 millones de barriles diarios de productos destilados, categoría que incluye principalmente el diésel.

El combustible es utilizado de forma predominante por transportistas y agricultores, dos sectores considerados estratégicos para la economía estadounidense y de especial interés para la base electoral de Trump.