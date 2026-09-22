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Reducción de $170 millones a la JEP entre las principales modificaciones del PGN 2027

En un conceso entre las comisiones económicas y el gobierno se aprobarían una serie de cambios en el presupuesto de la JEP, hacienda, planeación, rama judicial, salud y transporte.

Reducción de $170 millones a la JEP entre las principales modificaciones del PGN 2027
Foto: JEP / archivo Noticias RCN.

Yhonay Díaz

septiembre 22 de 2026
06:15 p. m.
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Las comisiones económicas conjuntas del Congreso habrían alcanzado un consenso con el Gobierno Nacional para la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 en primer debate.

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Entre las principales modificaciones del presupuesto se encuentra la reducción de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De este monto, $30.000 millones corresponden a funcionamiento y $140.000 millones a inversión.

La medida responde a un ejercicio de racionalización y priorización del gasto, orientado a adecuar la programación presupuestal a las restricciones fiscales de la vigencia.

El documento en el que se establecieron las modificaciones que serán discutidas y que estarían por aprobarse, señala que "se preservan los recursos requeridos para garantizar la operación y el cumplimiento de las funciones misionales de la JEP".

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¿Para dónde irán los recursos del recorte de la JEP?

La ponencia indica que los recursos recortados al presupuesto de la JEP serán redistribuidos hacia otros sectores prioritarios.

La rama judicial recibirá $100.000 millones adicionales "con el fin de cubrir faltantes en los gastos de personal por ajuste en la bonificación judicial", de acuerdo con la Ley 2594 de 2026.

Los recursos serían trasladados de la JEP a este sector judicial. El presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, previamente se refirió a la transferencia de parte de su presupuesto y lo calificó como: “asfixia económica”.

Con dos iniciativas radicadas por los partidos de gobierno del Congreso se evidencia la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP.

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Otras posibles modificaciones del PNG 2027

El sector deportivo se verá significativamente beneficiado con la adición de $99.100 millones para ampliar el apoyo a las actividades deportivas y recreativas.

Otras modificaciones presupuestales incluyen: $2 billones trasladados al sector salud y protección social desde el sector Hacienda; reducción de $13.500 millones en el sector Planeación por análisis de viabilidad de proyectos; y recorte de $15.600 millones al proyecto de inversión de la Aeronáutica Civil.

El sector Salud recibirá adicionalmente $2 billones que estaban presupuestados en el sector Hacienda, fortaleciendo la *atención en salud* para los colombianos.

En el sector Transporte, se reducen $15.600 millones del proyecto del Aeropuerto del Café, ajustando la proyección del flujo de recursos necesarios para la vigencia 2027 y el avance previsto de las obras.

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