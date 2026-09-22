Santa Marta restringe circulación de motos durante tres días por alteraciones de orden público

La Alcaldía de Santa Marta anunció una restricción temporal para la circulación de motocicletas y otros vehículos similares en toda la ciudad, como parte de las medidas adoptadas ante las recientes alteraciones del orden público.

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Restrigen circulación de motos en Santa Marta

La medida quedó establecida mediante un decreto publicado este 22 de septiembre y comenzó a regir desde las 4:00 de la tarde de este martes. La restricción se mantendrá hasta el jueves 24 de septiembre.

La disposición cobija a motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos, independientemente de que circulen con o sin acompañante. La administración distrital señaló que la decisión busca contribuir a las condiciones de seguridad en la capital del Magdalena.

Policía estará a cargo de los controles

Durante el periodo de vigencia de la medida, la Policía Metropolitana, en coordinación con la Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible y otras autoridades, realizará los controles necesarios para verificar el cumplimiento de la restricción.

Las personas que sean sorprendidas incumpliendo lo establecido en el decreto estarán sujetas a las medidas correctivas correspondientes, de acuerdo con la normativa establecida.

¿Quiénes están exceptuados de la restricción?

El decreto contempla excepciones para vehículos que se encuentren desarrollando funciones oficiales, prestando servicios o atendiendo situaciones de emergencia.

Entre los exceptuados están los vehículos pertenecientes a organismos de seguridad del Estado, incluidas las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el Inpec y otros organismos que ejerzan funciones legalmente asignadas a la Policía.

También podrán circular vehículos de entidades públicas y aquellos destinados a la atención de emergencias, siempre que estén debidamente identificados.

La excepción contempla, entre otros casos, el traslado de personas afectadas en su salud, la prevención y atención de desastres o calamidades y las actividades relacionadas con la seguridad.