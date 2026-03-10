Prográmese: cortes de agua para este miércoles 11 de marzo en Bogotá y Soacha

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer mayores detalles sobre los próximos cortes de agua que están programados para este miércoles 11 de marzo en la capital y el municipio de Soacha.

Según las autoridades, dicho procedimiento se hará con el objetivo de mejorar el suministro en varias localidades y minimizar los daños por afectaciones mayores.

¿Cuáles son las zonas afectadas por los cortes en Bogotá?

Localidad de Engativá

La Granja. De la calle 80 a la calle 72, entre la carrera 72 a la carrera 86. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Suba

Toscana, Tibabuyes, Lisboa, San Pedro. De la carrera 129 a la carrera 150D, entre la calle 129 a la diagonal 138F. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de macromedidor.

Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa. De la transversal 60 a la carrera 71, entre la calle 100 a la calle 116. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Kennedy

Tintalá, Osorio II, Patio Bonito, Calandaima, Osorio III, Galán, María Paz, Ciudad de Techo II, Tintal, Puerta del Sol.

De la avenida calle 8 a la calle 38 Sur, entre la carrera 72 a la avenida Ciudad de Cali. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Localidad de San Cristóbal

Granada Sur, Montebello, San Blas, San Isidro, Suramérica, Veinte de Julio, Villa de los Alpes I, El Playón, Granjas de Santa Sofía, Granjas San Pablo, La Picota, Marco Fidel Suárez, Marco Fidel Suárez I, Molinos del Sur, San Jorge Sur, Arboleda Sur.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Zonas afectadas en Soacha por los cortes de agua

Soacha Centro, Colmena, Gallineral. De la carrera 4 a la carrera 5, entre la calle 10 a la calle 12. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.