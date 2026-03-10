“Es un saboteo a la justicia”: Jennifer Pedraza se despachó contra Juliana Guerrero y la decisión de la Fiscalía

Por segunda ocasión consecutiva, Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior no compareció a la audiencia de imputación de cargos programada por la Fiscalía para este 10 de marzo.

El ente acusador tendría pruebas suficientes para imputarle cargos por falsedad en documento público y fraude procesal, relacionados con la presunta falsificación de títulos universitarios para acceder a su cargo público.

La senadora Jennifer Pedraza, quien lideró la investigación y denuncia sobre los presuntos títulos falsos, expresó su indignación ante esta decisión.

Es muy indignante lo que acaba de pasar con el caso de Juliana Guerrero en la Fiscalía.

Juliana Guerrero volvió a aplazar la audiencia porque no ha tenido tiempo de contratar un abogado

Guerrero justificó su ausencia a través de una carta dirigida a la fiscal, en la que solicitó:

“El aplazamiento por última vez (…) dada la connotación pública y nacional de los hechos, por los cuales he sido citada en calidad de indiciada, me ha resultado materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza".

La exfuncionaria aseguró que su voluntad es: "ejercer plenamente mi derecho fundamental a la defensa consagrada en la constitución política".

Sin embargo, la Fiscalía anunció un cambio en su estrategia procesal, desistió de solicitar la medida de aseguramiento domiciliaria que había anunciado previamente.

Desistí de la solicitud de medida de aseguramiento al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales a la fecha.

Jennifer Pedraza calificó de saboteo la dilaciones de Juliana Guerrero en el caso

Pedraza señaló que la investigación no solo involucra a Guerrero, sino también a Luis Carlos Gutiérrez, el exsecretario general de la Fundación Universitaria de San José.

La congresista argumentó que las ausencias de Guerrero constituyen una actitud de obstrucción en la justicia:

En vez de colaborar, lo que aquí está pasando es un saboteo.

La legisladora destacó una aparente contradicción y es que "mientras Juliana Guerrero no tiene cinco minutos para asistir a una audiencia en la fiscalía, si le sobra tiempo para ir y asistir al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar y votar y participar en la selección del próximo rector".

Pedraza amplió el alcance de su denuncia, señalando que han identificado "al menos 35 títulos universitarios que cumplen el mismo patrón que el de Juliana Guerrero de la Fundación Universitaria de San José, todos de contratistas y funcionarios del Gobierno Nacional o de los gobiernos departamentales".

“779 casos de contratistas y funcionarios que son irregulares porque no fueron reportados de manera suficiente ni plena al Sistema Nacional de Información de Educación Superior", dijo.

Aquí no estamos hablando de una manzana podrida, sino que puede ser una práctica mucho más sistemática de la Fundación Universitaria de San José.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía vincular al proceso al representante legal Francisco Pareja y demás directivos de la institución educativa.

El juzgado deberá definir una nueva fecha de imputación de cargos en la que, según manifestó Guerrero en su carta, sí comparecerá para responder por los cargos relacionados con presuntos títulos falsos.