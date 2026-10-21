Capturan a dos sujetos que golpearon, amarraron y torturaron a adulto mayor en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó la captura de dos hombres por su presunta responsabilidad en el asesinato de un adulto mayor de 73 años, quien fue atacado dentro de su vivienda en el barrio Boston, en Medellín.

Capturados sujetos que torturaron y asesinaron a adulto mayor

De acuerdo con el mandatario, la víctima habría sido golpeada, amarrada y torturada durante un intento de robo.

Según información de medios locales, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, entregó detalles de la investigación y explicó que las pruebas recopiladas apuntan a que los presuntos responsables ingresaron a la vivienda con la intención de apoderarse del dinero y las pertenencias del adulto mayor.

Según el funcionario, los agresores habrían sometido a la víctima a diferentes formas de violencia para obligarla a revelar dónde guardaba sus objetos de valor.

Los detalles del crimen

La investigación reveló que, al parecer, los señalados habrían utilizado una bolsa plástica para torturar al hombre mientras intentaban obtener información sobre el dinero que tenía guardado.

Además, las autoridades señalaron que los dos capturados registraban anotaciones por hurto y ahora deberán responder ante la justicia por su presunta participación en el homicidio agravado.

Por su parte, el alcalde de Medellín aseguró que su administración continuará trabajando para que los responsables de delitos de esta gravedad respondan ante la justicia.

“En Medellín no vamos a permitir que quienes cometen crímenes tan atroces crean que pueden quedar impunes”, expresó el mandatario en su cuenta oficial de X.