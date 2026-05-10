Ideam alerta por lluvias esta semana en Colombia: así será el clima en Bogotá y otras regiones

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) entregó el pronóstico del tiempo para Colombia entre el 5 y el 9 de octubre, periodo en el que se mantendrán condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

No obstante, al coincidir con la segunda temporada de lluvias del año, se espera la presencia de precipitaciones importantes, principalmente en el norte y occidente del territorio nacional.

De acuerdo con el IDEAM, aunque se registrarán lluvias en diferentes regiones, los acumulados previstos estarían por debajo de los valores habituales para esta época del año. La semana comenzará con condiciones predominantemente secas, pero se anticipa un cambio en el comportamiento del tiempo a partir del martes.

Lluvias aumentarían entre martes y miércoles

El pronóstico señala que durante el martes y miércoles habrá un incremento generalizado de las precipitaciones en el país. Posteriormente, entre jueves y viernes, se espera una disminución en los acumulados de lluvia.

En la región Caribe se prevén precipitaciones de mayor intensidad durante miércoles y jueves, especialmente por el tránsito de la onda tropical número 55, que favorecerá el aumento de las lluvias en distintos sectores.

Para la región Pacífica, el IDEAM pronostica precipitaciones generalizadas, mientras que en la región Andina las lluvias se concentrarían principalmente en el norte, con mayor probabilidad en Antioquia, Norte de Santander, Santander y el occidente de Boyacá y Cundinamarca.

Estas son las regiones donde habrá más lluvias y temperaturas altas

En la Orinoquía y la Amazonía se esperan algunas precipitaciones, principalmente en sectores de Casanare y Arauca. Sin embargo, el IDEAM estima que en estas regiones continuarán predominando las condiciones de tiempo seco.

Para la región Insular también se pronostican lluvias importantes durante los días lunes y miércoles.

En cuanto a las temperaturas máximas, las más elevadas se registrarían en sectores de Cesar, Norte de Santander, Tolima, Vichada y Guaviare.

El IDEAM recordó que los ciudadanos pueden consultar de manera permanente la información actualizada sobre pronósticos meteorológicos y alertas ambientales a través de la aplicación IDEAM en tu mano y de la página web de la entidad.