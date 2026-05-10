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Rescatan dos monos de fauna silvestre en Santander: serán rehabilitados para regresar a su hábitat

Los dos ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CDMB.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
09:12 p. m.
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La Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental (SECAR), realizó dos procedimientos que permitieron poner a salvo un mono cariblanco (Cebus capucinus) y un mono araña (Ateles hybridus), ejemplares que fueron entregados a la autoridad ambiental para su valoración, recuperación y eventual retorno a su hábitat natural.

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Los operativos se desarrollaron en Floridablanca y Bucaramanga, en el marco de la estrategia institucional “Yo creo en una Metropolitana Bonita y Segura”, como parte de las acciones de prevención, vigilancia y control para combatir la tenencia y el tráfico de fauna silvestre.

Mono cariblanco fue encontrado en una jaula en Floridablanca

El primer caso se registró en el barrio Zapamanga 4 Etapa de Floridablanca, luego de que los uniformados atendieran una denuncia ciudadana relacionada con la presencia de un animal silvestre en una vivienda.

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Durante la verificación, los integrantes de la SECAR encontraron un ejemplar de mono cariblanco que permanecía dentro de una jaula. Ante esta situación, las autoridades aplicaron una medida correctiva relacionada con la tenencia de animales silvestres como mascotas.

El animal fue objeto de aprehensión preventiva con el propósito de garantizar su protección y bienestar y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad ambiental.

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Mono araña, una especie amenazada

El segundo procedimiento tuvo lugar en el barrio 23 de Junio, al norte de Bucaramanga, donde los uniformados realizaron la aprehensión preventiva de un mono araña (Ateles hybridus).

Esta especie tiene especial importancia para la biodiversidad y se encuentra incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a las presiones que enfrenta en sus poblaciones naturales.

Los dos ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la CDMB. Allí serán sometidos a valoración médico-veterinaria para determinar su estado de salud y establecer el proceso de recuperación y manejo que requieren.

La meta de las autoridades ambientales es que, una vez los animales se encuentren en condiciones adecuadas, puedan ser retornados a su hábitat natural.

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“Estos procedimientos reflejan el compromiso permanente de nuestros Carabineros y de la Policía Nacional con la protección de la biodiversidad”, señaló el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El oficial destacó además que la atención de los reportes ciudadanos permite poner a salvo especies que hacen parte del patrimonio natural y aseguró que continuarán las acciones para prevenir la “tenencia, comercialización y tráfico de fauna silvestre”.

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