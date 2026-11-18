Desde el Concejo de Bogotá se generó una alerta por una problemática que afecta la economía y tranquilidad de los habitantes de la capital colombiana.

Los préstamos gota a gota, según el concejal David Saavedra, mantienen al límite a familias vulnerables que, en momentos de necesidad, acceden a créditos informales.

Las condiciones hacen, como advirtió la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), dificultan pagar la deuda. Su investigación sobre el tema publicada en septiembre de 2026 encontró que en algunos casos los intereses superan el 600% efectivo anual.

Uno de cada cinco colombianos ha accedido a préstamos informales:

Preocupa, además, que uno de cada cinco colombianos ha accedido a un préstamo informal. Según reveló un estudio de Banca de las Oportunidades, es una trampa en la que suelen caer personas entre los 36 y 55 años de estratos 1 y 2.

El concejal Saavedra insiste en que “no podemos permitir que el miedo se vuelva parte de la cotidianidad de los bogotanos. Una persona que necesita un préstamo no puede terminar amenazada, perseguida o viviendo con miedo por las deudas. Tenemos que actuar para proteger a quienes están cayendo en estas redes de extorsión”.

Desde el Concejo, recordó que en 2025 la ciudad llegó a registrar 2.227 denuncias por extorsión relacionadas con préstamos ‘gota a gota’, según la Secretaría de Seguridad.

Un llamado a cerrar la llave de los gota a gota:

La misma cartera de Seguridad Distrital destacó una disminución del 15,6%, durante el 2025, en los casos de extorsión y del 2,4%, entre enero y octubre de 2026. Sin embargo, el cabildante insiste:

“Eso no significa que el problema haya desaparecido. Hay personas que siguen recibiendo amenazas, familias que tienen miedo y ciudadanos que no saben cómo salir de esta situación. Las autoridades no pueden bajar la guardia, necesitamos que se investigue y que quienes están detrás de estas prácticas respondan ante la justicia”.

En su llamado se suma a las voces que piden fortalecer programas, como “Ciérrale la llave al gota a gota” que, en la ciudad, ha concedido préstamos a 7.492 ciudadanos.