Los habitantes de Bogotá parecen estar recuperando la confianza y el sentido de pertenencia por su ciudad. Así lo evidencia la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana 2026 de Bogotá Cómo Vamos, que encontró que el 72 % de los consultados está satisfecho con su calidad de vida y que el orgullo por la capital alcanzó el segundo nivel más alto de su historia.

Los resultados muestran una percepción favorable frente a las posibilidades que ofrece Bogotá, especialmente en materia de oportunidades laborales. Sin embargo, este panorama convive con preocupaciones que siguen marcando la cotidianidad de miles de ciudadanos, particularmente en asuntos como la salud, la educación y la seguridad.

El estudio consultó a 1.525 personas en las 19 localidades de la capital. La recolección de información se realizó de manera presencial entre el 8 de septiembre y el 7 de octubre de 2026, con un margen de error del 2,7 % y un nivel de confianza del 95 %.

Bogotá sigue siendo vista como una ciudad de oportunidades

Uno de los hallazgos destacados de la encuesta tiene que ver con el orgullo que sienten los ciudadanos por su lugar de residencia. En 2026, este indicador llegó al segundo registro más alto desde que se realiza la medición, una señal de que la relación de los bogotanos con su ciudad muestra signos de recuperación.

Las oportunidades aparecen como uno de los principales motivos de ese sentimiento. De acuerdo con los resultados, el 50 % destaca las posibilidades laborales que ofrece Bogotá, lo que refuerza la percepción de la capital como un territorio en el que es posible construir proyectos personales y profesionales.

Desde Bogotá Cómo Vamos advierten que conservar esos factores que generan orgullo también implica trabajar para que la ciudad sea un lugar que cuide la vida y responda a las necesidades de sus habitantes.

Salud, educación e inseguridad, entre las principales preocupaciones

Pese a los indicadores positivos, la encuesta también identifica asuntos que continúan generando inquietud. La salud y la educación encabezan las prioridades ciudadanas, dos sectores fundamentales para el bienestar y las oportunidades de quienes viven en la capital.

La seguridad, por su parte, sigue siendo uno de los desafíos más visibles en los barrios. El 61 % de los encuestados identifica los atracos callejeros como uno de los principales problemas de seguridad en su entorno.

Los resultados dejan un panorama de contrastes: mientras crece el orgullo por Bogotá y una mayoría expresa satisfacción con su calidad de vida, persisten problemas que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. El reto está en convertir esa percepción positiva en mejores condiciones de vida para quienes habitan la capital.