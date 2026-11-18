Un operativo adelantado por la Policía Nacional y unidades del Gaula permitió detectar y neutralizar una amenaza terrorista en zona rural del municipio de El Pital, Huila.

Autoridades frustran posible atentado en Huila

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Durante el procedimiento, las autoridades encontraron un vehículo marca Nissan de color plateado que transportaba cerca de 180 kilogramos de material explosivo.

De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia de la República, el hallazgo fue posible gracias a labores de inteligencia e investigación que permitieron identificar el desplazamiento del material y activar la intervención de las autoridades antes de que pudiera ser utilizado.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron tres cilindros acondicionados con explosivos, seis artefactos explosivos improvisados, cordón detonante y diferentes sistemas de iniciación.

Una vez identificado el material, personal especializado realizó un procedimiento de destrucción controlada para neutralizar los elementos y evitar que representaran un peligro para los habitantes de la zona y los integrantes de la Fuerza Pública.

¿Qué se sabe del operativo en el Huila?

Según el reporte oficial, la intervención se desarrolló en una zona rural de El Pital, donde las autoridades lograron interceptar el vehículo que transportaba el cargamento.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó los resultados y aseguró que el trabajo de inteligencia del Gaula resultó determinante para detectar la amenaza y evitar que los elementos fueran utilizados en una acción terrorista.

Hasta el momento se desconoce si se logró capturar a algunas personas por los hechos y tampoco a qué estructura criminal pertenecerían los explosivos.