La exvicepresidenta y exministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, destacó la relevancia de la visita oficial a Colombia del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, al considerar que representa el retorno del país a la agenda estratégica de Washington y abre la puerta a una mayor cooperación en materia de seguridad, inteligencia y fortalecimiento de las Fuerzas Militares.

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Durante una entrevista concedida a Noticias RCN, Ramírez aseguró que la llegada del alto funcionario estadounidense tiene un valor geopolítico que va más allá de la relación bilateral. Según explicó, Colombia ocupa un papel clave en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales que operan en el hemisferio.

“Colombia volvió de lleno a la agenda estratégica de Estados Unidos”, afirmó la exvicepresidenta, quien agregó que el país es un aliado fundamental para combatir las redes del crimen organizado que generan inestabilidad en la región.

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Cooperación militar y tecnología para enfrentar nuevas amenazas

Ramírez señaló que la guerra moderna ha cambiado de manera significativa debido a conflictos como el de Rusia y Ucrania, donde la tecnología y los sistemas no tripulados han cobrado un papel determinante. En ese contexto, consideró que Colombia necesita fortalecer sus capacidades para enfrentar amenazas como el uso de drones por parte de grupos armados ilegales.

La exministra sostuvo que la cooperación con Estados Unidos podría traducirse en apoyo tecnológico para la detección y neutralización de estas aeronaves, además de entrenamiento y asistencia en inteligencia militar.

“Ahora estamos viendo conflictos que se resuelven con tecnología”, señaló Ramírez, al destacar que Estados Unidos es líder mundial en capacidades de inteligencia artificial, vigilancia y equipamiento militar.

También criticó la gestión del anterior gobierno en materia de defensa y aseguró que las capacidades de la fuerza pública fueron debilitadas durante los últimos años, lo que, según dijo, obliga a acelerar los procesos de modernización y reentrenamiento de las tropas.

Inteligencia, control financiero y nueva ayuda militar

Otro de los aspectos que destacó Ramírez fue la necesidad de fortalecer los sistemas de inteligencia para combatir delitos como el secuestro, el narcotráfico y el terrorismo. A su juicio, el intercambio de información con Estados Unidos permitirá mejorar la identificación de redes criminales, rastrear activos ilícitos y afectar las finanzas de las organizaciones ilegales.

“Hay que seguir el dinero”, afirmó la exfuncionaria, al insistir en la importancia de recuperar capacidades de inteligencia financiera y reforzar la cooperación regional para enfrentar estructuras criminales que operan en distintos países.

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La exvicepresidenta también valoró el anuncio de una donación estadounidense que incluiría al menos una aeronave Hércules C-130 para Colombia. Explicó que este tipo de aviones cuentan con amplias capacidades para el transporte de tropas, apoyo logístico y atención de emergencias humanitarias.

Ramírez comparó la visita de Hegseth con otros episodios de cooperación militar entre ambos países y sostuvo que la confianza de Washington en Bogotá suele traducirse en asistencia técnica, entrenamiento y fortalecimiento operacional.

Finalmente, aseguró que la visita evidencia un renovado respaldo de Estados Unidos a Colombia y confió en que la cooperación bilateral contribuya a enfrentar el narcotráfico y a mejorar las condiciones de seguridad en el país.

“Colombia está recuperando este estatus como aliado estratégico preferencial de Estados Unidos”, concluyó.