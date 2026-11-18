TransMilenio y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se han unido para impulsar la ruta de la adopción con la que buscan conectar a ciudadanos y animales que se encuentran en adopción en las instalaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

¿Cómo funcionará la ruta de la adopción en Bogotá?

En un trabajo articulado entre TransMilenio y el IDPYBA, la ruta de la adopción abarca el recorrido del servicio de alimentación 16-4 El Muelle que va desde el portal ElDorado - CC Nuestro Bogotá hasta el barrio El Muelle con punto de parada en la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA.

El servicio opera de domingo a domingo y para ubicar el servicio, desde el portal El Dorado, las personas deben dirigirse a la plataforma de alimentadores hacia Engativá, ubicar la ruta 16-4 El Muelle y, una vez se toma el servicio, bajarse en la cuarta parada ubicada en la carrera 106A con calle 67A .

Con dicha ruta se busca facilitar la llegada de los adoptantes interesados a las instalaciones del IDPYBA y allí lograr conectar a las nuevas familias interespecie que cada vez crecen más en ciudades como Bogotá.

"TransMi facilita los viajes de nuestra comunidad usuaria con sus animales de compañía de una manera segura y también promueve la adopción responsable a través del IDPYBA, por eso, gracias a la ruta 16-4 El Muelle, cualquier ciudadano que quiera adoptar puede llegar de una manera fácil y rápida en la cuarta parada del servicio de alimentación desde el Portal Eldorado", aseguró el gerente de TRANSMILENIO S.A., Pedro Gutiérrez.

¿Qué debe tener en cuenta a la hora de adoptar?

Según el IDPYBA, los animales que se encuentran en proceso de adopción han sufrido distintas situaciones de maltrato, abandono y, en algunos casos, han sido atropellados. Con acompañamiento de médicos veterinarios y expertos en comportamiento, estos animales se encuentran tras la búsqueda de familias que los ame para toda la vida.

Según la institución, estas son algunas de las recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de adoptar a un animal: