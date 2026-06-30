VIDEO | Cámaras revelaron cómo raptaron al perrito 'Guaro' tras drogar a su dueño en Bogotá

Un artista denunció que fue víctima de un violento robo en su vivienda en el barrio Palermo, localidad de Teusaquillo, en Bogotá, luego de que, presuntamente, delincuentes le suministraran una sustancia tóxica que lo dejó inconsciente.

Además de llevarse varias pertenencias de valor, los responsables huyeron con 'Guaro', un perro de cuatro años, cruce entre pastor alemán y pastor belga, que continúa desaparecido.

Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron gran parte de lo ocurrido y hoy son una de las principales pruebas dentro de la investigación.

¿Cómo fue el rapto del perrito 'Guaro' en Bogotá?

Los hechos ocurrieron hace aproximadamente ocho días, durante la madrugada, cuando Jorge, director de La Maldita Vanidad, salió al antejardín de su vivienda para sacar a 'Guaro' a orinar.

Según contó, mientras permanecía junto a su mascota observó que un hombre comenzó a acercarse. El perro reaccionó intentando ladrar, pero el desconocido inmediatamente introdujo la mano en uno de sus bolsillos y sacó un objeto que, según recuerda la víctima, parecía un teléfono celular.

A partir de ese instante perdió completamente el conocimiento.

Yo estoy en el antejardín de mi casa sacando el perro a orinar y se ve que se viene un hombre hacia nosotros, el perro intenta ladrar, pero la persona inmediatamente se mete la mano al bolsillo y saca como un celular. Yo no recuerdo nada, yo recuerdo haber despertado en la Clínica Palermo.

Cámaras de seguridad registraron el robo a un artista en Bogotá

Mientras Jorge permanecía inconsciente, las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda registraron cada uno de los movimientos de los delincuentes.

En las grabaciones, según relató la víctima, se observa cómo dos hombres ingresan a la casa, recorren las diferentes habitaciones y permanecen allí mientras buscan objetos de valor.

Durante varios minutos, los responsables revisan la vivienda, abren espacios de almacenamiento, desordenan las habitaciones y finalmente comienzan a sacar las pertenencias en varios morrales.

Incluso, según denunció Jorge, en los videos también quedó registrado que los delincuentes consumieron bebidas alcohólicas dentro de la vivienda antes de escapar.

En los videos se muestra que entran dos hombres a la casa, que roban pertenencias, que hacen y deshacen en casa, y luego salen.

¿Qué se llevaron los delincuentes tras el robo al director de La Maldita Vanidad?

Los delincuentes escaparon con diferentes elementos personales del artista.

Entre los objetos hurtados se encuentran un computador, ropa, chaquetas y otras pertenencias que había dentro de la vivienda. Sin embargo, Jorge insiste en que nada de lo robado le duele tanto como la desaparición de 'Guaro'.

Se llevan mis pertenencias, computador, cosas personales, ropa, chaqueta, elementos que fueron de la casa. Se ve que además tomaron bebidas alcohólicas en la casa, que estuvieron tratando de buscar cosas porque revolcaron la casa por todos lados.

Los últimos minutos en los que se vio a 'Guaro'

Las imágenes también permitieron reconstruir los últimos momentos en los que el perro estuvo junto a su dueño.

Según explicó Jorge, cuando los delincuentes abandonaban la vivienda él alcanzó a enfrentarlos en medio de un forcejeo. Fue precisamente durante ese momento cuando decidieron llevarse a 'Guaro'.

Cuando están saliendo de la casa hay un forcejeo que yo tengo con ellos y en ese momento roban el perro, se lo llevan. Yo salgo corriendo, que se ve en los videos, y luego, a una calle, el perro se les vuela y hasta ahí sabemos.

Desde entonces nadie ha vuelto a verlo. Su dueño explicó que, junto con familiares y amigos, lo han buscado por diferentes sectores de Bogotá, incluso preguntando a recicladores y personas que pudieron haberlo encontrado creyendo que estaba perdido.

Esto es lo más doloroso del caso, las pertenencias vuelven, pero él no es solamente una mascota, es el compañero de vida de uno.

¿Qué avances tiene la investigación?

La Fiscalía ya asumió el caso y adelanta las investigaciones con el material entregado por la víctima.

Las principales pruebas corresponden a las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda y a algunas grabaciones obtenidas por vecinos.

No obstante, Jorge afirmó que la Secretaría de Seguridad le informó que en el sector actualmente no existen cámaras oficiales disponibles.

Las únicas pruebas que tenemos en esto son las cámaras de mi casa y las cámaras de algunos vecinos que las tienen activas, pero la Secretaría de Seguridad dice que en el sector no hay cámaras.

El artista señaló que todavía existen muchas preguntas sin respuesta y que las autoridades intentan establecer si los delincuentes únicamente pretendían cometer un robo o si había otro objetivo detrás del ataque.