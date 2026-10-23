Inteligencia apunta al ELN por atentado en peaje de Villanueva: vehículo bomba habría sido acondicionado en Arauca

Las autoridades avanzan en la investigación del atentado con explosivos ocurrido en el peaje San Pedro, en jurisdicción de Villanueva, Casanare, que dejó cinco personas heridas y la muerte de cerca de 500 aves por la onda explosiva.

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De acuerdo con información de inteligencia conocida por Noticias RCN, la estructura José David Suárez del ELN sería la presunta responsable de la acción terrorista.

Las pesquisas indican que el vehículo utilizado para transportar los explosivos era originalmente de color rojo, pero habría sido pintado de negro para dificultar su identificación.

Además, la placa que portaba habría sido hurtada de otro automóvil matriculado en Valledupar. Según los investigadores, el carro fue trasladado desde Arauca por el mismo conductor que quedó registrado en cámaras de seguridad y que, minutos antes de la detonación, abandonó el lugar huyendo en una motocicleta.

Rastro del vehículo y cambio de objetivo

Fuentes de inteligencia señalaron que el automotor habría transitado por Yopal el pasado 19 de octubre antes de llegar a Villanueva. Las imágenes obtenidas por las autoridades y los análisis de los organismos de seguridad han permitido reconstruir parte de la ruta seguida por los responsables del atentado.

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De acuerdo con la información recopilada, el objetivo inicial de los terroristas habría sido una guarnición militar o una estación de Policía. Sin embargo, al no lograr materializar ese propósito, habrían optado por ejecutar el ataque en el peaje San Pedro. Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para identificar y capturar a los responsables.

Operativos para dar con los responsables

Tras el atentado, la Policía, el Ejército y demás organismos de la Fuerza Pública reforzaron los operativos de seguridad en el norte de Casanare y activaron capacidades de inteligencia y vigilancia para ubicar a los integrantes de la estructura armada señalada del ataque.

“El objetivo principal es capturar a estos delincuentes que hoy atentan contra la seguridad de nuestros ciudadanos”, indicaron fuentes vinculadas a las operaciones.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando material probatorio para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades por este atentado terrorista que, además de los cinco heridos, provocó un grave impacto ambiental por la muerte de cientos de aves en la zona.