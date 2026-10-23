Tres perros fueron hallados incinerados en Santa Marta: ¿qué se sabe del caso?

Un nuevo hallazgo de tres perros incinerados en Santa Marta ha vuelto a encender las alarmas entre la comunidad animalista y ha puesto la lupa sobre los casos de maltrato animal que a diario se reportan en la ciudad.

Pese a que los hechos son materia de investigación, decenas de proteccionistas locales han hecho llamados de urgencia ante el maltrato y el abandono que viven los animales en varias zonas.

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¿Qué se sabe de los perros hallados incinerados?

El hallazgo de los cuerpos se dio, en horas de la mañana de este 23 de octubre, gracias a los llamados de la comunidad en la vía alterna en Santa Marta. Allí, al parecer, los cuerpos de los animales habrían ardido en llamas horas antes.

Según el más reciente informe de la senadora Andrea Padilla, la secretaria de Gobierno de Santa Marta, junto con la Policía Ambiental y la Fiscalía, acordonaron la zona en horas de la mañana del viernes 23 de octubre y realizaron labores de vecindario para esclarecer los hechos.

Dentro de las primeras hipótesis, que se han manejado hasta el momento, se presume que se trataría de dos perros pitbulls y uno criollo que, al parecer, habrían sido incinerados después de fallecer.

No obstante, habitantes del sector han denunciado que en dicha zona abundan los animales en condición de calle y en pésimo estado de salud. Según la senadora Padilla, la zona en la que fueron hallados los cuerpos de los tres perros también se ha caracterizado por las presuntas peleas de perros clandestinas.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención por parte de las autoridades corresponde al hallazgo de un aparente collar de ahogo que se encontraba en el cuello de uno de los perros incinerados.

Aunque el hecho se encuentra siendo investigado, el avanzado estado de descomposición de los cuerpos no permitió realizar la respectiva necropsia. La noticia criminal en la Fiscalía General de la Nación ya se encuentra abierta.

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¿Qué pasa si le quita la vida a un animal en Colombia?

Según la ley 2455 de 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Además, tendrá prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a sesenta 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.