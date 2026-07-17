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Rescatan a un delfín que terminó varado cerca de la playa en Taganga, Santa Marta

Un delfín calderón fue rescatado tras quedar varado en una playa de Taganga, Santa Marta.

Foto: Centro de Rescate de Fauna Marina.
Foto: Centro de Rescate de Fauna Marina.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
12:40 p. m.
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La rápida reacción de pescadores y lancheros del corregimiento de Taganga permitió activar el protocolo de emergencia para atender al delfín, encontrado con dificultades para regresar al mar.

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Esta operación fue liderada por el Centro de Rescate de Fauna Marina, con el apoyo de CORPAMAG, la Fundación CIM Caribe y el Centro de Vida Marina.

Estado de salud del delfín es crítico

Cuando lo llevaron a las instalaciones del centro especializado, fue sometido a una primera evaluación médica con la que detectaron un avanzado estado de deshidratación, bajo peso y varias lesiones en el rostro, la zona genital y otras partes del cuerpo, presuntamente ocasionadas por los repetidos encallamientos.

El delfín permanece bajo vigilancia permanente mientras los especialistas realizan todos los procedimientos necesarios para estabilizar su condición. Su recuperación dependerá de la respuesta que tenga al tratamiento.

Como parte del manejo veterinario, el ejemplar recibió hidratación, antibióticos, medicamentos de soporte y sesiones de nebulización. Además, se practicaron exámenes clínicos y análisis de sangre con el fin de establecer las causas que originaron las complicaciones.

Autoridades atienden al delfín para que pueda volver al mar

La directora del Centro de Rescate de Fauna Marina, Ángela Dávila, explicó que este tipo de casos suele involucrar animales que llegan con un cuadro clínico muy comprometido. En ese sentido, indicó que el equipo trabaja para estabilizar al cetáceo, aunque por ahora las expectativas sobre su evolución siguen siendo reservadas.

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Desde CORPAMAG destacaron que el aviso oportuno de la comunidad fue determinante para iniciar la atención del delfín. La bióloga marina Julieth Prieto Rodríguez resaltó que el trabajo de sensibilización realizado con pescadores, lancheros y estudiantes ha fortalecido la respuesta ciudadana frente a este tipo de emergencias.

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a pescadores, operadores turísticos y visitantes de Santa Marta para reportar de inmediato cualquier caso de animales marinos heridos, desorientados o varados.

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