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Creador de contenido está usando sus drones para buscar animales atrapados tras el terremoto

Una misión de rescate en el sur de Cali permitió encontrar a una gata que llevaba cinco días desaparecida.

Creador de contenido usa drones para ver señales de vida
Foto: Redes sociales

Valentina Bernal

agosto 17 de 2026
05:48 p. m.
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Después del terremoto, las labores de búsqueda no se concentran únicamente en las personas que pudieron quedar atrapadas entre las estructuras afectadas, también hay animales que huyeron asustados, quedaron encerrados en viviendas o no pudieron ser evacuados durante la emergencia.

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Por eso, ciudadanos y voluntarios han comenzado a utilizar diferentes herramientas para intentar encontrarlos. Una de ellas son los drones.

Una de estas búsquedas ocurrió en el sur de Cali y tuvo como protagonista a una gata llamada Lulú, que llevaba cinco días desaparecida.

Creador de contenido usa drones para buscar animales atrapados tras el terremoto

La misión fue registrada y compartida en TikTok por un hombre identificado como César Orozco, quien mostró en video el operativo para intentar encontrar al animal.

Misión de rescate, operación gatito, apoyando aquí al sur de Cali y mira, este es el edificio donde está.

Minutos después, comenzó a operar un dron alrededor del edificio y sus zonas aledañas.

La pequeña aeronave permitió observar desde el aire algunos de los sectores afectados y, especialmente, ingresar con la cámara a espacios reducidos que podían representar un riesgo para una persona.

¿Qué encontraron con el dron?

La cámara del dispositivo recorrió diferentes puntos del edificio y logró ingresar visualmente a apartamentos y espacios que habían quedado parcialmente destruidos, pero la búsqueda tenía un objetivo principal: encontrar a Lulú.

La ventaja del dron fue precisamente poder revisar lugares estrechos y de difícil acceso sin exponer inicialmente a los rescatistas.

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Y después de varios minutos de búsqueda, apareció la señal que estaban esperando.

Gata fue rescatada de los escombros en Cali gracias a un dron

La cámara logró captar el paso de Lulú, confirmando que la gata seguía con vida después de permanecer cinco días perdida. El hallazgo permitió poner en marcha la segunda parte de la misión que era sacarla del lugar de manera segura.

Un hombre se acercó hasta el punto donde había sido ubicada y, utilizando un guacal, consiguió capturarla y ponerla a salvo.

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