Faltan 68 días para la implementación de la reforma pensional: ¿Qué falta?

A menos de 70 días de la entrada en vigor de la reforma pensional, crecen las preocupaciones por su implementación.

¿Cuándo entra en vigor la reforma pensional?

La senadora Angélica Lozano ha señalado que faltan decretos reglamentarios y se han incumplido los cronogramas establecidos, generando incertidumbre en el proceso.

“En 68 días empieza a regir la reforma pensional y ningún colombiano podrá, como están las cosas hoy, acceder a la información sobre su historia laboral, sus semanas acumuladas, la integración entre Colpensiones y los fondos”, indicó Lozano.

La senadora también advirtió retrasos en la reglamentación y falta de recursos para financiar el Pilar Solidario y el programa Colombia Mayor.

“A 68 días de la vigencia no existen los decretos reglamentarios, solo se han expedido dos y se necesitan más de 20 decretos. Están colgados y vencidos todos los cronogramas que nos dieron desde el año pasado desde los ministerios sobre el cronograma de implementación", afirmó la senadora.

Una de las principales preocupaciones es la migración de información entre los fondos privados y Colpensiones.

Sin embargo, desde Colpensiones, aseguraron que la entidad está preparada para asumir el nuevo reto.

"Estamos preparados para recibir los 18, 20 millones de ciudadanos que tengan los fondos privados. El problema es que no me pidan que los 18 tengan la historia laboral a tiempo. No la necesitan", explicó Jaime Dussán, presidente de Colpensiones.

¿Qué está pendiente de la reforma pensional?

Otro punto crítico es la falta de recursos para financiar el Pilar Solidario y el programa Colombia Mayor, componentes fundamentales de la reforma que buscan mejorar la cobertura y equidad del sistema pensional colombiano.

A pesar de las garantías ofrecidas por Colpensiones, la complejidad del proceso de transición y la falta de claridad en algunos aspectos reglamentarios mantienen la incertidumbre entre los ciudadanos y expertos del sector.

La reforma pensional, que promete cambios significativos en el sistema de seguridad social colombiano, enfrenta el desafío de implementarse efectivamente en un corto plazo.

Las próximas semanas serán cruciales para resolver los pendientes y garantizar una transición fluida hacia el nuevo esquema pensional.