CANAL RCN
Colombia Video

¿Crecieron los cultivos de coca en el Gobierno Duque? Petro lo sugiere

Sin citar fuentes, el presidente reveló una gráfica en la que aumenta la proyección de incautaciones y destrucción de laboratorios de coca para el 2025.

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
04:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La tarde del sábado, en su cuenta de X (antes Twitter) el presidente Gustavo Petro compartió una gráfica en la que se ve un aumento marcado en los cultivos de coca entre el 2020 y el 2023. Una tendencia que siguieron las proyecciones de incautación del clorhidrato de cocaína y la destrucción de laboratorios de coca para el 2025.

De acuerdo con el mandatario, “es en el gobierno de Duque que crecen los cultivos de hoja de Coca. En mi gobierno, disparamos la incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios. Lo grupos que hoy actúan crecieron y se desarrollaron bajo la estrategia de ‘hacer trizas la paz’. Buscar la paz no es un delito es tu derecho y el de tus hijos. Es el derecho de Colombia”.

Jefe de la DEA afirma que Venezuela colabora con las Farc y el ELN para traficar cocaína
RELACIONADO

Jefe de la DEA afirma que Venezuela colabora con las Farc y el ELN para traficar cocaína

Sin embargo, las estadísticas que compartió en sus redes sociales, sin mencionar la fuente, evidencian que, en su primer año de Gobierno, entre el 2022 y el 2023, también aumentaron los cultivos de coca y disminuyó la destrucción de laboratorios en los que era producida.

¿Qué dicen las cifras de la ONU sobre la afirmación del presidente?

Según el más reciente informe de la ONU, en el 2021, Colombia registraba 204.257 hectáreas de coca cultivadas; en 2022 aumentó a 230.028 hectáreas, y en 2023 —primer año de Gobierno de Gustavo Petro— el país alcanzó un récord histórico, con 252.572 hectáreas. La mayor cantidad desde que se lleva un registro.

¿Colombia debe ser certificada en la lucha contra las drogas por EE. UU.? Bernie Moreno respondió
RELACIONADO

¿Colombia debe ser certificada en la lucha contra las drogas por EE. UU.? Bernie Moreno respondió

De acuerdo con los analistas, las cifras récord de cultivos ilícitos son consecuencia de una menor erradicación de cultivos. Mientras que, en el año 2020 se erradicaron 130.000 hectáreas, para el 2023 el proceso de erradicación se redujo a 20.323 y en el 2024 se registró el récord histórico por la menor cantidad de hectáreas erradicadas desde que se lleva un registro: 9.403.

Ambos fenómenos se traducen en que el país ha incrementado su producción de Cocaína. De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés (Drug Enforcement Administration), el 84% de la droga que entró a los Estadios Unidos, el año pasado, provenía de los Estados Unidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Putumayo

Ataque con drones, esta vez en Putumayo, se registró contra un buque de la Armada

Abuso a menores

Hombre de 52 años abusó de una pequeña de 3 en Malagana: videos fueron prueba clave para su captura

Disidencias de las Farc

MinDefensa anuncia golpe de $20.000 millones a las disidencias de las Farc en el Cauca

Otras Noticias

América de Cali

🔴EN VIVO🔴 América de Cali vs. Atlético Nacional: ¡hay clásico en la Liga BetPlay II 2025!

Conéctese con todas las emociones que dejará el clásico entre América de Cali y Atlético Nacional, en el Pascual Guerrero.

Artistas

"Lo sabía": Luisa Fernanda W habló nuevamente y amplió las especulaciones sobre su ruptura con Pipe Bueno

La influencer reapareció en su cuenta de Instagram y respondió una pregunta de uno de sus seguidores. ¿Qué dijo exactamente?

Cuidado personal

Los seguros de vida en la economía familiar: beneficios ante imprevistos

Venezuela

¿Qué es la Milicia Bolivariana? Maduro hizo un llamado a los venezolanos para que sean voluntarios

Subsidios

Colombianos tendrían importante subsidio para pagar más de la mitad de la factura de internet