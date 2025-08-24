¿Crecieron los cultivos de coca en el Gobierno Duque? Petro lo sugiere

La tarde del sábado, en su cuenta de X (antes Twitter) el presidente Gustavo Petro compartió una gráfica en la que se ve un aumento marcado en los cultivos de coca entre el 2020 y el 2023. Una tendencia que siguieron las proyecciones de incautación del clorhidrato de cocaína y la destrucción de laboratorios de coca para el 2025.

De acuerdo con el mandatario, “es en el gobierno de Duque que crecen los cultivos de hoja de Coca. En mi gobierno, disparamos la incautación de cocaína y la destrucción de laboratorios. Lo grupos que hoy actúan crecieron y se desarrollaron bajo la estrategia de ‘hacer trizas la paz’. Buscar la paz no es un delito es tu derecho y el de tus hijos. Es el derecho de Colombia”.

Sin embargo, las estadísticas que compartió en sus redes sociales, sin mencionar la fuente, evidencian que, en su primer año de Gobierno, entre el 2022 y el 2023, también aumentaron los cultivos de coca y disminuyó la destrucción de laboratorios en los que era producida.

¿Qué dicen las cifras de la ONU sobre la afirmación del presidente?

Según el más reciente informe de la ONU, en el 2021, Colombia registraba 204.257 hectáreas de coca cultivadas; en 2022 aumentó a 230.028 hectáreas, y en 2023 —primer año de Gobierno de Gustavo Petro— el país alcanzó un récord histórico, con 252.572 hectáreas. La mayor cantidad desde que se lleva un registro.

De acuerdo con los analistas, las cifras récord de cultivos ilícitos son consecuencia de una menor erradicación de cultivos. Mientras que, en el año 2020 se erradicaron 130.000 hectáreas, para el 2023 el proceso de erradicación se redujo a 20.323 y en el 2024 se registró el récord histórico por la menor cantidad de hectáreas erradicadas desde que se lleva un registro: 9.403.

Ambos fenómenos se traducen en que el país ha incrementado su producción de Cocaína. De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés (Drug Enforcement Administration), el 84% de la droga que entró a los Estadios Unidos, el año pasado, provenía de los Estados Unidos.