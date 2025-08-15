CANAL RCN
¿Colombia debe ser certificada en la lucha contra las drogas por EE. UU.? Bernie Moreno respondió

En entrevista con Noticias RCN, en senador del partido Republicano habló sobre las relaciones entre ambas naciones.

agosto 15 de 2025
08:59 p. m.
El senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, visitó Colombia para evaluar la situación del país en materia de lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

En una entrevista exclusiva con Noticias RCN, el congresista compartió sus impresiones y adelantó que en las próximas semanas se tomará una decisión sobre la certificación de Colombia en estos ámbitos.

La visita de Bernie Moreno a Colombia

“Hablamos con toda la gente de Colombia que podíamos hablar, los empresarios, los precandidatos, los líderes políticos, con el expresidente (Álvaro) Uribe y con el presidente (Gustavo) Petro. Ahora, tenemos que ver qué es del interés de los Estados Unidos en la decisión”, explicó Moreno.

El senador enfatizó la importancia de combatir el narcotráfico, afirmando que “donde crece la cocaína, crece el crimen y la corrupción”.

Respecto al proceso de evaluación, Moreno afirmó: “Eso lo vamos a analizar bien en las próximas tres semanas”. Esta decisión será crucial para determinar si la administración de Donald Trump certificará a Colombia en su lucha contra la corrupción.

Relaciones diplomáticas entre ambos países

El legislador republicano también resaltó las sólidas relaciones entre Estados Unidos y Colombia, señalando que existen grandes oportunidades de crecimiento para ambas naciones.

Gran oportunidad para el país de Colombia y gran oportunidad para los Estados Unidos de tener una relación de más de 200 años.

Mirando hacia el futuro, el senador se mostró optimista sobre el desarrollo de las relaciones: “Yo creo que en los próximos 200 años van a ser mejor”. Moreno destacó las posibilidades de crecimiento en diversos ámbitos, incluyendo la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la seguridad y la prosperidad económica.

