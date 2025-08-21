CANAL RCN
Internacional Video

Jefe de la DEA afirma que Venezuela colabora con las Farc y el ELN para traficar cocaína

El director de la DEA, Terry Cole, dijo en Fox News que Venezuela estaría trabajando con grupos armados ilegales en Colombia.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
05:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó al régimen de Nicolás Maduro de colaborar con actividades del narcotráfico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, para enviar “cantidades récord de cocaína” a los carteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.

La contraofensiva de Maduro ante amenazas de EE. UU. con buques de guerra hacia Venezuela
RELACIONADO

La contraofensiva de Maduro ante amenazas de EE. UU. con buques de guerra hacia Venezuela

“Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista, trabajando con las Farc y el ELN, de Colombia, para mandar cantidades récord de cocaína desde Venezuela, desde Colombia, con los carteles mexicanos, a los Estados Unidos. Hemos visto más cocaína en este año que en los años pasados. (...) La corrupción de Venezuela, la dictadura de Venezuela, que es narcoterrorista, sigue enviando veneno a los Estados Unidos, matando cientos de miles de americanos”, afirmó el jefe de la agencia antinarcóticos norteamericana en la cadena de noticias Fox News.

Los buques de guerra que rodean a Venezuela

Esto ocurre mientras Washington ordenó el despliegue de tres buques de guerra con aproximadamente 5.000 efectivos militares que se aproximan a las costas de Venezuela, en una operación que, según la Casa Blanca, tiene como objetivo combatir el narcotráfico.

En respuesta, Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de miembros de las milicias bolivarianas.

El poder militar del avión P-8 enviado por EE. UU. cerca a la costa de Venezuela
RELACIONADO

El poder militar del avión P-8 enviado por EE. UU. cerca a la costa de Venezuela

La supuesta relación entre el Cartel de los Soles, ELN, Segunda Marquetalia y Hezbolá

Según agencias de inteligencia internacionales, el grupo paramilitar musulmán Hezbolá, el Cartel de los Soles de Venezuela, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC estarían organizados en una red de narcotráfico, lavado de activos, protección estatal y apoyo a grupos terroristas.

Cartel de los Soles de Nicolás Maduro es el blanco de los buques de EE. UU. que rodean Venezuela
RELACIONADO

Cartel de los Soles de Nicolás Maduro es el blanco de los buques de EE. UU. que rodean Venezuela

De acuerdo con esta información, el centro de la red criminal estaría en Dubái y tendría protección diplomática para blanquear el dinero procedente del narcotráfico colombiano.

Los documentos provenientes de agencias de inteligencia internacional señalan que en esta red, presuntamente, están involucrados algunos generales de contrainteligencia, de la fuerza armada y de la Guardia Nacional Bolivariana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Trump anuncia que patrullará Washington: ¿Cuál es la razón?

Estados Unidos

¿Cuándo llegarán los buques de guerra de Estados Unidos a las costas de Venezuela?

China

Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos

Otras Noticias

Viral

“Tiempo al tiempo”: así habría reaccionado Camila Rodríguez tras el fallo a favor de Beéle

La expareja del artista compartió un texto en redes que sus fanáticos relacionaron con la decisión.

Millonarios

Revelaron detalles del contrato de Hernán Torres con Millonarios y su llegada a Bogotá

¿El salvador de Millonarios? Detalles de la negociación del 'embajador' con Hernán Torres.

UNGRD

Fiscalía solicitó a Interpol emitir circular roja contra César Manrique, prófugo por el caso UNGRD

Alimentos

Limitar ciertos carbohidratos podría mejorar el control del azúcar y reducir los síntomas digestivos

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025