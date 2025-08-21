Jefe de la DEA afirma que Venezuela colabora con las Farc y el ELN para traficar cocaína

El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó al régimen de Nicolás Maduro de colaborar con actividades del narcotráfico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, para enviar “cantidades récord de cocaína” a los carteles mexicanos que trafican hacia Estados Unidos.

“Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista, trabajando con las Farc y el ELN, de Colombia, para mandar cantidades récord de cocaína desde Venezuela, desde Colombia, con los carteles mexicanos, a los Estados Unidos. Hemos visto más cocaína en este año que en los años pasados. (...) La corrupción de Venezuela, la dictadura de Venezuela, que es narcoterrorista, sigue enviando veneno a los Estados Unidos, matando cientos de miles de americanos”, afirmó el jefe de la agencia antinarcóticos norteamericana en la cadena de noticias Fox News.

Los buques de guerra que rodean a Venezuela

Esto ocurre mientras Washington ordenó el despliegue de tres buques de guerra con aproximadamente 5.000 efectivos militares que se aproximan a las costas de Venezuela, en una operación que, según la Casa Blanca, tiene como objetivo combatir el narcotráfico.

En respuesta, Maduro anunció la movilización de 4,5 millones de miembros de las milicias bolivarianas.

La supuesta relación entre el Cartel de los Soles, ELN, Segunda Marquetalia y Hezbolá

Según agencias de inteligencia internacionales, el grupo paramilitar musulmán Hezbolá, el Cartel de los Soles de Venezuela, la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC estarían organizados en una red de narcotráfico, lavado de activos, protección estatal y apoyo a grupos terroristas.

De acuerdo con esta información, el centro de la red criminal estaría en Dubái y tendría protección diplomática para blanquear el dinero procedente del narcotráfico colombiano.

Los documentos provenientes de agencias de inteligencia internacional señalan que en esta red, presuntamente, están involucrados algunos generales de contrainteligencia, de la fuerza armada y de la Guardia Nacional Bolivariana.