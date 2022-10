Creyó que iba a tener un encuentro sexual y lo robaron

Lo que ocurrió en Villavicencio tiene una mezcla de cinismo e ingenuidad, pues siete personas fueron capturadas, acusadas por las autoridades de pertenecer a dos redes delictivas. Al parecer, contactaban a hombres por internet, les ofrecían encuentros íntimos y al llegar al lugar las víctimas eran atracadas.

Y es que en uno de los casos, lo que parecía ser un simple encuentro sexual terminó siendo una pesadilla para un hombre.

La víctima relató: “Me dijo: ‘Entre al apartamento y póngase cómodo’. Me senté y me dijo: ‘Quítese la ropa’. Y yo hice eso. Luego me salieron dos tipos del baño. Fue cuando dije: ‘¿qué está pasando?’”

Asegura que fue amenazado con arma blanca para que entregara la información de sus cuentas. “En efectivo, llevaba 300 mil pesos. En una tarjeta de crédito, millón 200. Y en la tarjeta mía tenía 900 mil. Me vaciaron las cuentas”, relató.

Julián Ramírez, director Gaula militar en departamento del Meta, dijo: “Más o menos 6 meses realizamos una investigación exhaustiva en la que podemos darnos cuenta del modus operandi que usaban los triple x y gigolo. Llevaban a las personas a domicilios por medio de estas plataformas, con las que citaban a hombres con gustos por el mismo género. Una vez llegaban, los despojaban de la ropa, los fotografiaban, les pedían sus cuentas y los amedrantaban”.

Denuncias y varios meses de investigaciones fueron clave para capturar a los presuntos responsables de los robos.

