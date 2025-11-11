CANAL RCN
Colombia

¿Crisis en La Fuerza de las Regiones? hay diferencias para elección del candidato presidencial

Héctor Olimpo solicitó aplazar la elección mientras que Juan Guillermo Zuluaga pide respeto por lo acordado.

¿Crisis en La Fuerza de las Regiones?
Foto: @fuerzaregiones

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
07:30 a. m.
En las últimas horas se conocieron dos cartas de los exgobernadores Héctor Olimpo Espinosa y Juan Guillermo Zuluaga en las que se deja ver un desacuerdo con el proceso de elección del candidato único de La Fuerza de las Regiones que participará en la consulta interpartidista que se realizará el 8 de marzo de 2026.

Según la metodología, a mitad de noviembre deberá iniciar una encuesta para seleccionar al candidato presidencial y anunciarlo el 1 de diciembre, sin embargo se presentaron desacuerdos. Espinosa solicita que se aplace esta elección para el 30 de enero de 2026, mientras que Zuluaga pide que se cumplan los acuerdos.

"No hemos hecho lo suficiente para posicionar esta causa": Héctor Olimpo

En una carta abierta, el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, solicitó aplazar la elección del candidato presidencial de La Fuerza de las Regiones, el movimiento al que también pertenecen parte los exgobernadores Aníbal Gaviria, Juan Carlos Zuluaga y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas.

En la misiva, Héctor Olimpo asegura que no se ha logrado el posicionamiento, reconocimiento y movilización que se había proyectado.

"No hemos desarrollado los eventos regionales colectivos que acordamos y aún no hemos logrado definir plenamente la metodología, la supervisión y las firmas encuestadoras del proceso de selección interna".

Por lo que el exgobernador solicitó que la elección del candidato se lleve a cabo el 30 de enero, una semana antes de que cierren las inscripciones para la consulta.

"Lo propongo sin imposiciones y sin pretensiones personales, sino desde la responsabilidad con la causa que nos reunió, los escucho, los respeto y les reitero mi gratitud por este sueño que seguimos construyendo juntos".

"Cumplamos con lo acordado como pactamos": Juan Guillermo Zuluaga

En una carta, el exgobernador de Meta Juan Guillermo Zuluaga aseguró que se cumpla con lo establecido desde el inicio, de realizar la encuesta y tener un candidato único el 1 de diciembre de 2025.

"El 15 de noviembre debe iniciar la medición y el 1 de diciembre debemos tener y candidato único. Estas fechas también hacen parte del acuerdo y para mí son inamovibles. La historia nos medirá no por lo que dijimos, sino por lo que cumplimos".

Agregó que si no se acepta lo pactado, es porque no hay voluntad de cumplir con los acuerdos.

Sobre la encuesta para realizar la elección, Zuluaga indicó que ha escuchado voces para sustituir el mecanismo interno por sondeos públicos. Afirmó que esto pone en riesgo la credibilidad del proceso debido a que pueden estar influenciados por intereses ajenos al movimiento.

"Es necesaria una encuesta exclusiva para tomar la decisión de quién es el candidato oficial de La Fuerza de las Regiones (...) Si por motivo alguno ustedes no desean asumir el costo compartido, quiero dejar constancia pública de que yo estoy dispuesto a gestiona su financiación".

