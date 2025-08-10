Juan Carlos Cárdenas: “El 80 % de los recursos de las regiones se quedan en bolsillos del gobierno central”

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy por Tribuna RCN pasó el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, integrante de la fuerza de las regiones, para hablar sobre seguridad, paz total y la autonomía regional que buscan los representantes de la fuerza de las regiones que irán a consulta en la segunda semana de noviembre.

Noticias RCN: ¿Usted ha sentido que hay temor en el país por presencia de grupos al margen de la ley?

Juan Carlos Cárdenas: He tenido la oportunidad de recorrer recientemente la costa Caribe y, efectivamente, en departamentos como La Guajira y Atlántico hay reportes de que la gente tiene temor por los grupos ilegales, la mayoría de ellos armados.

Además, lo que viene como proceso electoral, también se sienten inseguros en temas como la extorsión. Ahí es donde tenemos que estar para dar una solución oportuna. Hay que pensar de manera distinta.

La invitación es que no podemos seguir haciendo lo que se ha hecho históricamente para dar resultados diferentes. Sí, hay una preocupación, sí, tenemos que atender esta demanda de los ciudadanos.

Noticias RCN: ¿Cuál es su propuesta en términos de seguridad y qué se debe hacer con la paz total?

J. C. C.: La paz total es la gran decepción que tenemos los colombianos, porque terminó siendo una falsa promesa electoral. Ahora hay que resolverla, lo importante es que la paz total tiene que ser completamente reconformada, todos los colombianos queremos paz. Sí, pero no así.

Hay un tema muy importante y es que la fuerza pública sea realmente liberada. Hoy está amarrada, prácticamente capturada por el Ejecutivo.

Noticias RCN: ¿Qué es para ustedes (fuerza de las regiones) la autonomía regional?

J. C. C.: De $100.000 que cada uno paga en sus regiones, $80.000 se están quedando en el bolsillo presidencial, solamente $20.000 en las regiones.

La fuerza de las regiones queremos quitarle poderes a la Presidencia, estamos “mamados”, alcaldes y gobernadores, detrás de una gestión que muchas veces es casi imposible con ministros o peajes de congresistas, para que realmente se frustren una cantidad de sueños y soluciones que esperan los territorios.

Noticias RCN: ¿Qué significa eso de los peajes con congresistas y ministros?

J. C. C.: No solamente a mí, 1.103 alcaldes y 32 gobernadores que estamos derrochando más de $100.000 millones al año para poder hacer un lobby de gestionar recursos. 80 % de los recursos se quedan en el gobierno central.

Los ministerios, por ejemplo, haciendo parques y el DPS haciendo vías rurales, cuando ni siquiera conoce por donde se conecta una vereda con la otra.

Hay una serie de cosas que, sin duda, el gobierno no está resolviendo. Lo que queremos es darles esa autonomía y ese empoderamiento a las regiones, no más limosnas por parte del Gobierno Nacional.

Noticias RCN: ¿Cuál es el llamado a la unidad que hacen los miembros de la fuerza de las regiones?

J. C. C.: Nosotros, los cuatro exmandatarios de la fuerza de las regiones, amos a tener una encuesta participativa en la que el que mejor se conecte con los colombianos, será el candidato único a partir del 1 de diciembre. La encuesta será en la segunda quincena de noviembre.

Tendremos la posibilidad de ir con nuestro candidato a una consulta que esperamos sea con la mayor participación de precandidatos, en marzo. Vamos a seguir sumando esfuerzos, esto no es de egos, no es de vanidades, es de sumar para que podamos resolver los problemas que tiene hoy Colombia.