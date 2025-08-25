Héctor Olimpo: "Vamos a liberar a las regiones de Colombia del yugo del gobierno central"

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy por Tribuna RCN pasó el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, para hablar sobre seguridad, la lucha contra el narcotráfico y las dificultades de la centroderecha para llegar con un candidato único a las elecciones.

Noticias RCN: ¿Estamos perdiendo la guerra contra la violencia? ¿Cuál es su propuesta en materia de seguridad?

Héctor Olimpo: Hay que sacarle el agua al pez, mientras sigamos persiguiendo peces no se va a acabar el problema.

El problema son los cultivos de coca. Analice todos los episodios qué tienen en común, el cultivo. Hay que acabar con eso como sea. Una hectárea de coca es una dosis más de violencia para Colombia y de sufrimiento.

Noticias RCN: ¿Estaría de acuerdo con regresar a la aspersión aérea en Colombia?

H. O.: Por supuesto, hay que intentarlo todo y eso fue lo único que funcionó en este país.

El arroz que se come todos los días tiene cinco aspersiones de glifosato al año. La mayoría de las cosechas en Colombia tienen glifosato, ¿por qué la coca no? Eso tiene un sabor a complicidad.

Hoy hay control biológico. Hay hongos que se comen la mata de coca y que han sido experimentados en otras partes del mundo. Hay que seguir con la sustitución, pero aunque la mayoría de campesinos quisieran hacerlo, no pueden porque el narco no los deja.

Hay que acabar con esos cultivos a como dé lugar, porque eso mata jóvenes, recluta jóvenes, nos genera violencia, arma ejércitos y acaba con nuestros bosques.

Noticias RCN: ¿Si llegara a la Presidencia, usted respaldaría a Venezuela o apoyaría la intervención de Estados Unidos?

H. O.: Estoy por pensar que es cierto lo que decían los audios de Benedetti, de que Venezuela le dio plata a Petro para la campaña.

No puede ser que un presidente siga alcahueteando esto, cuando es un país que nos hace tanto daño. Allá se refugian los que matan a los colombianos, es el mismo problema de la coca, pero ahora hay un coctel con Hezbolá, el ELN, las disidencias, el Ejército venezolano, es una amenaza para nuestro continente.

Enhorabuena Estados Unidos despierta. Yo amo a los venezolanos, pero son víctimas de una dictadura a la que hay derrocar.

Noticias RCN: ¿Qué significa la autonomía regional?

H. O.: Vamos a liberar a las regiones de Colombia de la dictadura y el yugo del gobierno central. Acá se trata a las regiones como si fueran menores de edad, pero así no se genera riqueza.

Colombia nació y creció como la mandarina: la cáscara alrededor y la pulpa en el centro. El 50% de los colombianos componen la cáscara, que son pobres y excluidos. Tenemos que cerrar la brecha regional con autonomía.

Noticias RCN: Y en esa mandarina que es Colombia, ¿cómo queda el tema electoral porque la centroderecha parece fragmentada?

H. O.: No se estresen con ese poco de candidatos porque eso se va filtrando como un embudo.

Nosotros queremos estar con los grupos de ciudadanos y algunos partidos políticos porque este país se gobierna con todos, hay que buscar un liderazgo que una, no que divida.