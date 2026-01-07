Críticas por desobediencia civil anunciada por Iván Cepeda tras las elecciones

Iván Cepeda generó un intenso debate político al declarar la desobediencia civil y cuestionar la doble nacionalidad del presidente electo Abelardo de la Espriella.

En esta primera edición de ‘Se tenía que decir …’ en Noticias RCN, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, calificó a Cepeda como mal perdedor y advirtió que la desobediencia civil es ilegal.

¿Qué implicaciones trae la desobediencia civil?

“Quien lo haga puede ser sometido a arrestos y todo tipo de sanciones administrativas y económicas”, afirmó.

Por su parte, la analista Jota Rincón consideró la postura como una irresponsabilidad con una doble moral, señalando que en cuatro años se quedó callado en muchas situaciones y ahora tiene una conciencia institucional.

También advirtió sobre las consecuencias en las calles: “La responsabilidad va más ligada a que en la calle la cosa es otra y lo va a cobrar distinto”.

¿Cuál debe ser el papel de la oposición?

Alejandro Salas, estratega político, identificó la estrategia que habría detrás de las declaraciones: “Están en un planteamiento donde piensan que el estallido social fue una plataforma electoral favorable y lo que están viendo es la necesidad de una plataforma igual de agitada, igual de polarizada y violenta”.

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En el programa también estuvo la periodista Catalina Suárez, quien consideró incoherente el mensaje. Criticó que la oposición debe ser respetuosa y argumentativa, pero está ocurriendo lo contrario.

Paralelamente, se abordaron los retos fiscales que enfrentará el nuevo gobierno tras la designación de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. Ruiz expresó preocupación por el incremento de los intereses de la deuda para 2027, señalando que el gobierno saliente no ha sabido reactivar la economía.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.