Miguel Gómez destapa a qué le apuntará el gobierno de De la Espriella en materia económica

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció a dos ministros hasta el momento: Rodrigo Lara, para Interior; y Miguel Gómez Martínez, para Hacienda.

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El segundo fue presentado en la tarde del martes 30 de junio y ad portas del empalme con el gobierno saliente. La cuenta regresiva es hasta el 7 de agosto, el día de la posesión.

¿Quién es Miguel Gómez?

Gómez es economista y ha sido decano, docente, experto en manejo de crisis y vicecontralor general. Además, cuenta con experiencia en Bancóldex, la Cámara de Comercio Colombo-Americana y Fasecolda.

En diálogo con Mañana Express, sostuvo que la deuda será el reto más complicado para la próxima administración: “Estamos debiendo 1.200 millones de dólares que equivalen al 65 % del PIB”.

De igual forma, preocupa el déficit fiscal. El ministro designado cuestionó las cifras presentadas por el Gobierno y, en sus cálculos, está entre el 7 % y 8 % del PIB. Por último, causa consternación el peligro del apagón como consecuencia del fenómeno de El Niño.

¿Cuáles serán los principales retos?

Paralelamente al empalme, el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, informó que el 20 de julio presentará una reforma tributaria. Frente a esto, Gómez declaró: “No tiene ninguna presentación. Deja una situación fiscal crítica y la única alternativa que le propone es aumentar los impuestos en $30 billones. Realmente, lo que habría que hacer es reducir el gasto y no autorizando para ampliar el hueco fiscal”.

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El ministro entrante, entonces, cuestionó la necesidad de presentar una reforma a menos de dos meses de acabar el gobierno.

“La prioridad es un programa de ajuste del gasto. Tenemos primero que dar el ejemplo y reducir el gasto público. La primera señal va a ser la de una reducción de manera inteligente y ordenada para dejar de tener la presión de gasto”, expuso.