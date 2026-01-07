Siguen intentado rescatar a un vigilante que lleva una semana bajo los escombros: ¿cómo ha sobrevivido?

En medio de la destrucción que dejaron los terremotos en Venezuela, una historia mantiene viva la esperanza entre rescatistas y familiares.

Se trata de Hernán, un hombre de 43 años que permanece atrapado bajo los escombros desde hace aproximadamente una semana en Catia La Mar, estado La Guaira.

Aunque inicialmente se esperaba que el rescate pudiera concretarse durante la madrugada, los equipos internacionales tuvieron que modificar por completo el operativo debido a la complejidad del lugar.

¿Por qué no ha sido posible rescatar a el vigilante Hernán?

Las labores se concentran en el sector del centro comercial Playa Grande, donde trabajan equipos especializados de varios países.

Ricardo Arias, jefe de prensa de la Cruz Roja Costarricense, explicó que la estrategia diseñada inicialmente no dio el resultado esperado, por lo que fue necesario replantear completamente la operación.

Se ha trabajado con múltiples grupos de rescate de varios países y la estrategia establecida para la liberación de Hernán hubo que replantearla. No tuvimos el resultado que queríamos y ante esto se está trabajando una nueva estrategia que todavía está en construcción.

El vocero aseguró que los rescatistas mantienen el compromiso de sacarlo con vida, aunque reconoció que la situación continúa siendo extremadamente compleja.

Seguimos trabajando, aquí hay impulso, hay inspiración, hay ganas de seguir y queremos sacar a Hernán de ahí. Sin embargo, la situación es bastante compleja. Esperamos que la nueva estrategia rinda frutos.

¿Existe una fecha para lograr el rescate del vigilante Hernán?

Por ahora, los organismos de socorro no pueden establecer cuánto tiempo tardará la operación.

Según Arias, al haberse modificado completamente el procedimiento es necesario volver a planificar cada una de las maniobras antes de continuar.

No hay un estimado porque están cambiando la estrategia. Hay que establecer tiempos y demás. Lo cierto es que sigue en una condición estable y esperamos que así continúe.

¿Cómo ha logrado sobrevivir durante tantos días?

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a los rescatistas es que Hernán continúa con vida después de permanecer tantos días bajo los escombros.

La Cruz Roja explicó que desde el día anterior lograron hacerle llegar agua, hidratantes y azúcar, lo que ha permitido mantener estables sus signos vitales.

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Desde ayer ya se le suministró agua, hidratante y azúcar. Con ello él se está manteniendo bien.

Además, confirmó que el hombre presenta signos positivos en el funcionamiento de su organismo.

Ya tenemos conocido que su sistema digestivo y renal está bien. Ya orinó y eso es una muestra de que su riñón no está dañado del todo. Eso es muy bueno.

El vocero recordó que los primeros cuatro días fueron los más difíciles porque no había sido posible suministrarle ningún tipo de alimento o líquido.

Actualmente, el equipo de rescate continúa proporcionándole suero, hidratantes y azúcar mientras se desarrolla la nueva estrategia de extracción.

¿Cuál es el estado de salud del vigilante Hernán, atrapado en los escombros en Venezuela?

Los organismos de socorro informaron que Hernán no presenta lesiones por aplastamiento, una condición que ha favorecido su permanencia con vida.

La ventaja es que él no está prensado, él no tiene ni una uña prensada. Eso es muy bueno.

Aunque permanece atrapado en una posición muy complicada, los rescatistas aseguran que, hasta el momento, no presenta un problema de salud que comprometa directamente su vida.