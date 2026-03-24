CANAL RCN
Colombia

Listado oficial de uniformados muertos y heridos en la tragedia aérea de Puerto Leguízamo: culminó la búsqueda

Tras el siniestro del avión Hércules C-130, las Fuerzas Militares revelaron los nombres de los uniformados víctimas del accidente aéreo.

Listado oficial de los muertos y heridos de la tragedia aérea en Puerto Leguízamo: culminó la búsqueda
Foto: AFP

Yhonay Díaz

marzo 24 de 2026
03:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, las autoridades confirmaron el listado oficial de las víctimas fatales del accidente aéreo que se registró el 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, mientras avanzan los procedimientos forenses.

Dan a conocer audio de la torre de control en el trágico accidente entre avión y camión en Estados Unidos
RELACIONADO

Dan a conocer audio de la torre de control en el trágico accidente entre avión y camión en Estados Unidos

Asimismo, informaron que se suspenden las operaciones de búsqueda en la zona del siniestro, lo que indica que no hay reporte de desaparecidos.

De acuerdo con el comunicado del Comando General de las Fuerzas Militares, en la aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se movilizaban 126 personas, de las que lamentablemente 69 fallecieron y 57 resultaron heridos, quienes fueron evacuados de manera inmediata y trasladados a centros médicos en Bogotá y Florencia.

Subteniente que ayudó a rescatar a sus compañeros tras siniestro en Puerto Leguízamo recordó los instantes previos al accidente
RELACIONADO

Subteniente que ayudó a rescatar a sus compañeros tras siniestro en Puerto Leguízamo recordó los instantes previos al accidente

Lista de fallecidos del accidente aéreo de la FAC en Puerto Leguízamo

El documento oficial revela que las víctimas mortales pertenecían en su mayoría al Ejército Nacional, seguido por miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos miembros de la Policía Nacional.

Eran hijos de Colombia que servían con honor y vocación.

Ejército Nacional

  1. Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco
  2. Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado
  3. Cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz
  4. Cabo Tercero Yeerson Fabián Otavo Yaima
  5. Soldado Profesional Wilmer Olegario Petevi Pontoja
  6. Soldado Profesional Jonatan Moreno Baena
  7. Soldado Profesional José Yefer Moreno Viveros
  8. Soldado Profesional Janier Andrés Navarro Rangel
  9. Soldado Profesional Juan Camilo Ovallos Lozano
  10. Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez
  11. Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla
  12. Soldado Profesional Julian David Céspedes Arias
  13. Soldado Profesional Juan Sebastián Chaverra Romaña
  14. Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda
  15. Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza
  16. Soldado Profesional Jhon Fader Cruz Vargas
  17. Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández
  18. Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo
  19. Soldado Profesional Jorge Luis Morales Rumbo
  20. Soldado Profesional Jarvi Dabián Morán Viteri
  21. Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez
  22. Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo
  23. Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique
  24. Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez
  25. Soldado Profesional Alejandro José Ramírez Mejía
  26. Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres
  27. Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes
  28. Soldado Profesional Romer Vargas Silva
  29. Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes
  30. Soldado Profesional Willian Andrés Vélez Ortiz
  31. Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego
  32. Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez
  33. Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández
  34. Soldado Profesional Yeiner Cabrera Bustos
  35. Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes
  36. Soldado Profesional Eyder Yobany Dizu Morano
  37. Soldado Profesional Brayan Espejo Díaz
  38. Soldado Profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán
  39. Soldado Profesional Rafael Santo Guerra Almeida
  40. Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández
  41. Soldado Profesional Mateo Herrera López
  42. Soldado Profesional Brandon Leonel Jiménez Clavijo
  43. Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez
  44. Soldado Profesional Luis Antonio López Orozco
  45. Soldado Profesional José Esteban Marino Saavedra
  46. Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón
  47. Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado
  48. Soldado Profesional Ederxander Morales Torres
  49. Soldado Profesional Anderson Steven Moreano Cantícus
  50. Soldado Profesional Fabián Andrés Moreno Rodríguez
  51. Soldado Profesional Jesús Antonio Narváez Vargas
  52. Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica
  53. Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio
  54. Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres
  55. Soldado Profesional Urbano Junior Pertuz Martínez
  56. Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite
  57. Soldado Profesional Arnulfo Montanches Giraldo
  58. Soldado Profesional Óscar Favián Romero Silva
  59. Soldado Profesional Deimer Alexis Muñoz Cerón
  60. Soldado Profesional Jesús Alejandro González
  61. Soldado Kalet David Julio Severiche
¿En qué condiciones estaba el avión que se accidentó con uniformados en Putumayo?
RELACIONADO

¿En qué condiciones estaba el avión que se accidentó con uniformados en Putumayo?

Fuerza Aeroespacial Colombiana

  1. Teniente Coronel Juan Pablo Amador Pinilla
  2. Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo
  3. Mayor Natalia Rojas Velandia
  4. Subteniente Julián David González Herrera
  5. Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres
  6. Técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes

Policía Nacional

  1. Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara
  2. Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez
¿Quiénes son los fallecidos del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo?
RELACIONADO

¿Quiénes son los fallecidos del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo?

Listado de uniformados heridos en trágico accidente aéreo

Hospital Militar Bogotá

  1. Capitán Germán Suárez Rodríguez
  2. Capitán Melqui Alejandro Rodríguez
  3. Teniente David Chávez Ortiz
  4. Sargento Viceprimero Luis Garzón Giraldo
  5. Técnico Primero Carlos Augusto Villa Sánchez
  6. Cabo Primero Williams Stiven Enríquez Rosero
  7. Técnico Cuarto Albeiro Malaver Rivero
  8. Cabo Tercero Lizandro Guisa Quitián
  9. Soldado Profesional Mariano Varela Duván
  10. Soldado Profesional Mauro Peñaranda Almeida
  11. Soldado Profesional René Payares Arévalo
  12. Soldado Profesional Carlos Morales Hurtado
  13. Soldado Profesional Yony Ortiz Guanga
  14. Soldado Profesional Juan Manuel Oviedo Mejía
  15. Soldado Profesional Mauricio Padilla Ríos
  16. Soldado Profesional Óscar Piedra Tejada
  17. Soldado Profesional Luis Ángel Ochoa Juvinao
  18. Soldado Profesional Fidel Ortiz Ferfán
  19. Soldado Profesional Julio Abad Orozco Martínez
  20. Soldado Profesional Luis Miguel Monjoboy Mochavisoy
  21. Soldado Profesional Juan Edinson Pabón Giraldo
  22. Soldado Mario Quinayas Ríos
  23. Soldado Andrés David Ramírez Burbano
“Gritaban que no los dejaran morir”: Soldado que sobrevivió a siniestro de avión militar en Puerto Leguízamo
RELACIONADO

“Gritaban que no los dejaran morir”: Soldado que sobrevivió a siniestro de avión militar en Puerto Leguízamo

Batallón de Sanidad Militar - Bogotá

  1. Cabo Primero Jairo Armando Bravo Natib
  2. Cabo Tercero Pedro Mendoza Rodríguez
  3. Soldado Profesional Celio Alejandro Nastacuas Páez
  4. Soldado Profesional Andrés Piamba Piamba
  5. Soldado Profesional Yeferson Fabián Torres Cuéllar
  6. Soldado Profesional Adam Alberto Moscate Mercado
  7. Soldado Profesional José Luis Palmar Epiayú
  8. Soldado Profesional Yeison Ochoa Payares
  9. Soldado Profesional Sergio Moya Perdomo
  10. Soldado Profesional Jhon Fredy Torres Vela
  11. Soldado Profesional Cristian Paredes Ortiz
  12. Soldado Profesional Fabio Hernando Muñoz Morales
  13. Soldado Profesional José Alirio Piedrahita Durango
  14. Soldado Profesional Jhon Esteban Ortega Cortés
  15. Soldado Profesional Juan David Díaz Marín
  16. Soldado Profesional Johan Esteban Torres Rojas
  17. Soldado Profesional Snoider Romero Vital
  18. Soldado Profesional Hernando José Nigrinis Maestre
  19. Soldado Profesional Jonatan David Navarro Pagarés
  20. Soldado Jan Lucas Turizo Panza
  21. Soldado Esneider Vargas Restrepo
  22. Soldado Efrén David Cerón Gómez
  23. Soldado Emanuel Martínez Arroyo
  24. Soldado Sergio Pajón Beleño
  25. Soldado Domingo José Álvarez Chávez
  26. Soldado Keiner Esteban Palacio Marín
“Pudo haber sido una falla mecánica”: alcalde de Puerto Leguízamo sobre accidente aéreo
RELACIONADO

“Pudo haber sido una falla mecánica”: alcalde de Puerto Leguízamo sobre accidente aéreo

Hospital Medilaser - Florencia, Caquetá

  1. Subteniente Jhonier Alberto Rodríguez Jiménez
  2. Soldado Profesional Miguel Ángel Ortiz Pachón

Hospital Clínica Cedim - Florencia, Caquetá

  1. Subteniente Juan David Díaz Muñoz
  2. Aerotécnico Juana Valentina Lozano
  3. Soldado Profesional Maicol Alberto Loaiza Pachón
  4. Soldado Profesional Luis Miller Burbano Ortega
  5. Soldado Profesional Pedro Antonio Rodríguez Jiménez
  6. Soldado Profesional Luis Jader España Marquinez (Dado de alta)

Se confirmó que las operaciones de búsqueda en el lugar del accidente fueron suspendidas, una vez consolidada la información sobre las personas que iban a bordo de la aeronave.

Así registró la comunidad de Puerto Leguízamo el rescate de los sobrevivientes del accidente aéreo
RELACIONADO

Así registró la comunidad de Puerto Leguízamo el rescate de los sobrevivientes del accidente aéreo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecopetrol

USO pide salida de Ricardo Roa de Ecopetrol y advierte movilización nacional

Ministerio de Defensa

Avión accidentado en Puerto Leguízamo fue donado por Estados Unidos en 2021

Accidente aéreo

Este es el estado de salud de los nueve uniformados que sobrevivieron a la tragedia aérea en Putumayo

Otras Noticias

Viral

Pipe Bueno reveló suceso inexplicable con la Virgen de Guadalupe en su restaurante

Por medio del más reciente streaming junto a Westcol, el cantante se sinceró al mostrar pruebas del suceso.

Estados Unidos

Recomendaciones clave ante presencia del ICE en aeropuertos de Estados Unidos

Recomendaciones para entrar a Estados Unidos con mayores controles migratorios tras presencia del ICE.

Atlético Nacional

Comunicado de Atlético Nacional sobre Nicolás Rodríguez: jugador fue apartado del equipo

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: este es el número y el signo ganador hoy 24 de marzo de 2026

Millonarios

Médico reveló las causas ocultas de muerte súbita en jóvenes deportistas: ¿cuáles son?