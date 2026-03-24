Listado oficial de uniformados muertos y heridos en la tragedia aérea de Puerto Leguízamo: culminó la búsqueda

En las últimas horas, las autoridades confirmaron el listado oficial de las víctimas fatales del accidente aéreo que se registró el 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, mientras avanzan los procedimientos forenses.

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Asimismo, informaron que se suspenden las operaciones de búsqueda en la zona del siniestro, lo que indica que no hay reporte de desaparecidos.

De acuerdo con el comunicado del Comando General de las Fuerzas Militares, en la aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se movilizaban 126 personas, de las que lamentablemente 69 fallecieron y 57 resultaron heridos, quienes fueron evacuados de manera inmediata y trasladados a centros médicos en Bogotá y Florencia.

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Lista de fallecidos del accidente aéreo de la FAC en Puerto Leguízamo

El documento oficial revela que las víctimas mortales pertenecían en su mayoría al Ejército Nacional, seguido por miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos miembros de la Policía Nacional.

Eran hijos de Colombia que servían con honor y vocación.

Ejército Nacional

Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado Cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz Cabo Tercero Yeerson Fabián Otavo Yaima Soldado Profesional Wilmer Olegario Petevi Pontoja Soldado Profesional Jonatan Moreno Baena Soldado Profesional José Yefer Moreno Viveros Soldado Profesional Janier Andrés Navarro Rangel Soldado Profesional Juan Camilo Ovallos Lozano Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla Soldado Profesional Julian David Céspedes Arias Soldado Profesional Juan Sebastián Chaverra Romaña Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza Soldado Profesional Jhon Fader Cruz Vargas Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo Soldado Profesional Jorge Luis Morales Rumbo Soldado Profesional Jarvi Dabián Morán Viteri Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez Soldado Profesional Alejandro José Ramírez Mejía Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes Soldado Profesional Romer Vargas Silva Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes Soldado Profesional Willian Andrés Vélez Ortiz Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández Soldado Profesional Yeiner Cabrera Bustos Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes Soldado Profesional Eyder Yobany Dizu Morano Soldado Profesional Brayan Espejo Díaz Soldado Profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán Soldado Profesional Rafael Santo Guerra Almeida Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández Soldado Profesional Mateo Herrera López Soldado Profesional Brandon Leonel Jiménez Clavijo Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez Soldado Profesional Luis Antonio López Orozco Soldado Profesional José Esteban Marino Saavedra Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado Soldado Profesional Ederxander Morales Torres Soldado Profesional Anderson Steven Moreano Cantícus Soldado Profesional Fabián Andrés Moreno Rodríguez Soldado Profesional Jesús Antonio Narváez Vargas Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres Soldado Profesional Urbano Junior Pertuz Martínez Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite Soldado Profesional Arnulfo Montanches Giraldo Soldado Profesional Óscar Favián Romero Silva Soldado Profesional Deimer Alexis Muñoz Cerón Soldado Profesional Jesús Alejandro González Soldado Kalet David Julio Severiche

Fuerza Aeroespacial Colombiana

Teniente Coronel Juan Pablo Amador Pinilla Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo Mayor Natalia Rojas Velandia Subteniente Julián David González Herrera Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres Técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes

Policía Nacional

Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez

Listado de uniformados heridos en trágico accidente aéreo

Hospital Militar Bogotá

Capitán Germán Suárez Rodríguez Capitán Melqui Alejandro Rodríguez Teniente David Chávez Ortiz Sargento Viceprimero Luis Garzón Giraldo Técnico Primero Carlos Augusto Villa Sánchez Cabo Primero Williams Stiven Enríquez Rosero Técnico Cuarto Albeiro Malaver Rivero Cabo Tercero Lizandro Guisa Quitián Soldado Profesional Mariano Varela Duván Soldado Profesional Mauro Peñaranda Almeida Soldado Profesional René Payares Arévalo Soldado Profesional Carlos Morales Hurtado Soldado Profesional Yony Ortiz Guanga Soldado Profesional Juan Manuel Oviedo Mejía Soldado Profesional Mauricio Padilla Ríos Soldado Profesional Óscar Piedra Tejada Soldado Profesional Luis Ángel Ochoa Juvinao Soldado Profesional Fidel Ortiz Ferfán Soldado Profesional Julio Abad Orozco Martínez Soldado Profesional Luis Miguel Monjoboy Mochavisoy Soldado Profesional Juan Edinson Pabón Giraldo Soldado Mario Quinayas Ríos Soldado Andrés David Ramírez Burbano

Batallón de Sanidad Militar - Bogotá

Cabo Primero Jairo Armando Bravo Natib Cabo Tercero Pedro Mendoza Rodríguez Soldado Profesional Celio Alejandro Nastacuas Páez Soldado Profesional Andrés Piamba Piamba Soldado Profesional Yeferson Fabián Torres Cuéllar Soldado Profesional Adam Alberto Moscate Mercado Soldado Profesional José Luis Palmar Epiayú Soldado Profesional Yeison Ochoa Payares Soldado Profesional Sergio Moya Perdomo Soldado Profesional Jhon Fredy Torres Vela Soldado Profesional Cristian Paredes Ortiz Soldado Profesional Fabio Hernando Muñoz Morales Soldado Profesional José Alirio Piedrahita Durango Soldado Profesional Jhon Esteban Ortega Cortés Soldado Profesional Juan David Díaz Marín Soldado Profesional Johan Esteban Torres Rojas Soldado Profesional Snoider Romero Vital Soldado Profesional Hernando José Nigrinis Maestre Soldado Profesional Jonatan David Navarro Pagarés Soldado Jan Lucas Turizo Panza Soldado Esneider Vargas Restrepo Soldado Efrén David Cerón Gómez Soldado Emanuel Martínez Arroyo Soldado Sergio Pajón Beleño Soldado Domingo José Álvarez Chávez Soldado Keiner Esteban Palacio Marín

Hospital Medilaser - Florencia, Caquetá

Subteniente Jhonier Alberto Rodríguez Jiménez Soldado Profesional Miguel Ángel Ortiz Pachón

Hospital Clínica Cedim - Florencia, Caquetá

Subteniente Juan David Díaz Muñoz Aerotécnico Juana Valentina Lozano Soldado Profesional Maicol Alberto Loaiza Pachón Soldado Profesional Luis Miller Burbano Ortega Soldado Profesional Pedro Antonio Rodríguez Jiménez Soldado Profesional Luis Jader España Marquinez (Dado de alta)

Se confirmó que las operaciones de búsqueda en el lugar del accidente fueron suspendidas, una vez consolidada la información sobre las personas que iban a bordo de la aeronave.