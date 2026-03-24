¿Qué está fallando? Ya van 12 accidentes aéreos en la Fuerza Pública y más de 80 muertos en menos de cuatro años

Tras el reciente accidente aéreo que involucró a un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial en Putumayo donde se movilizaban 128 uniformados de la Fuerza Pública, de los cuales 69 de ellos perdieron la vida, se abre un interrogante sobre qué está pasando en materia de seguridad aérea.

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Desde el inicio del actual gobierno en agosto de 2022, se han reportado al menos 12 siniestros en aeronaves oficiales, una cifra que refleja una tendencia preocupante en materia de seguridad aérea militar y policial. Estos hechos dejan un saldo de por lo menos 80 personas fallecidas.

Accidentes de helicópteros concentran la mayoría de tragedias

Los datos recopilados evidencian que los helicópteros de la Fuerza Pública han estado involucrados en la mayoría de los siniestros registrados en los últimos 43 meses. Entre los casos más relevantes está el ocurrido el 29 de abril de 2024, cuando una aeronave cayó en el sur de Bolívar mientras realizaba operaciones de abastecimiento, dejando nueve militares muertos.

A este hecho se suma otro accidente registrado el 22 de febrero del mismo año en Antioquia, donde un helicóptero de la Policía se precipitó a tierra, causando la muerte de cuatro uniformados. Estos eventos, junto a otros similares, configuran un patrón que refuerza las preocupaciones sobre las condiciones técnicas de las aeronaves y los protocolos de operación.

Falta de mantenimiento y baja ejecución presupuestal, en el centro del debate

Expertos en seguridad aérea coinciden en señalar que una de las principales causas de estos accidentes sería la falta de mantenimiento de aeronaves, asociada directamente con limitaciones presupuestales. La sostenibilidad de la flota depende de revisiones técnicas constantes, repuestos y modernización, factores que, según los análisis, no se estarían cumpliendo de manera óptima.

Desde el ámbito político, la representante Carolina Arbeláez denunció que, aunque existen 432 mil millones de pesos asignados para fortalecer las capacidades aéreas y la seguridad nacional, el nivel de ejecución de estos recursos en 2026 sería del 0%.