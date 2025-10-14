54 menores han fallecido en siniestros viales con motos: ¿cuál es la edad mínima para transportarse en este medio?

Datos recientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial han revelado que hasta agosto del año 2025 se han registrado más de 50 muertes de menores a raíz de su transporte en motocicletas. Aunque dicha práctica está prohibida, en Colombia se siguen presentando este tipo de situaciones a diario.

Menores fallecidos en accidentes de moto

Según la ANSV, hasta agosto de 2025, 54 menores de diez años han muerto en siniestros viales en motocicleta en el país. Aunque los casos se han presentado en distintas regiones, Antioquia concentra la mayor cantidad con 11, seguida de Cundinamarca 5, Norte de Santander 4, Bogotá 3 y los departamentos de Córdoba, Huila, Arauca y Bolívar, con dos casos cada uno.

En el mismo periodo, 3.422 personas que se movilizaban en moto perdieron la vida en el país, lo que mantiene a este tipo de vehículo como el más afectado por la siniestralidad vial en Colombia.

¿Se pueden transportar niños pequeños en motocicleta?

Según la ley 2251 de 2022, que actualiza el Código Nacional de Tránsito, establece que está prohibido transportar como pasajeros a niños menores de diez años en motocicletas.

Esta conducta, además de representar un alto riesgo para los menores, se considera una infracción sancionable con multa e incluso la inmovilización del vehículo. La sanción económica equivale a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), según la tabla de infracciones y las disposiciones reglamentarias del Código de Tránsito.

Pese a lo establecido en la ley, el panorama sigue siendo preocupante, pues en diferentes departamentos esta conducta se ha normalizado entre las comunidades. Según Hugo Pachón, experto en movilidad de la Universidad Manuela Beltrán, la situación es alarmante por el número de menores que pierden la vida como pasajeros en motocicletas.

“Es preocupante la cantidad de personas lesionadas y muertas en siniestros viales en motocicletas, principalmente los pasajeros menores de edad que acompañan a motociclistas. Es importante tener en cuenta que la ley prohíbe transportar niños menores de 10 años”, explica Pachón.

El experto agrega que el desacato a esta norma se agrava por otras conductas riesgosas, como exceder los límites de velocidad o cargar paquetes grandes que afectan la maniobrabilidad y visibilidad del conductor.

“En regiones apartadas, además, no se usan las medidas de protección adecuadas, como cascos o elementos reflectivos, lo que aumenta la vulnerabilidad de los menores y de los pasajeros en general”, añadió.

¿A qué edad se puede conducir moto en Colombia?

De manera independiente al transporte de pasajeros, el Código Nacional de Tránsito permite obtener licencia para conducir motocicleta desde los 16 años, siempre que el solicitante cumpla con todos los requisitos: documento de identidad, registro en el RUNT, exámenes teóricos y prácticos, certificado de aptitud física y mental, y la certificación de capacitación en conducción expedida por un centro autorizado.